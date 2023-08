O atleta se despede, mas fica a lenda: valeu, Avancini

Henrique poderia desistir, poderia chorar. Brigar com a irmã e voltar pra casa. Mas ali, ainda criança, já se desenhava um traço de sua personalidade: a persistência. Se levantou, voltou pra bicicleta e seguiu. Queria aprender e só ficou satisfeito quando conseguiu. E conseguiu muito mais. Virou o maior atleta brasileiro de mountain bike na história. Atingiu a liderança do ranking. Foi bicampeão mundial de MTB maratona. Venceu etapas da Copa do Mundo. Abriu um caminho e agora que decidiu se aposentar como atleta, deixa um legado gigantesco pro esporte brasileiro.

É certo dizer que o mountain bike no Brasil se divide em antes e depois de Henrique Avancini. E não foi um acaso ou um raio que caiu por aqui e criou um alguém único de uma modalidade. Avancini soube se construir, com muito sacrifício. "Eu não nasci com um talento natural. O meu segredo foi a persistência", conta o biker. Sua história no esporte não foi simples,

O caminho pra se tornar um gigante foi cheio de obstáculos, difíceis como aquelas roseiras. Henrique chegou a cursar faculdade de direito enquanto começava a carreira de atleta. Em 2009 decidiu apostar tudo, fazer seu all in. Comprou uma passagem e, sem muitos recursos, foi pra Europa tentar virar atleta profissional. Essa história está contada no episódio abaixo da série

E depois de anos de luta, inclusive contra suas incertezas (quem não teria, afinal), finalmente aconteceu. Henrique Avancini entrou em uma das maiores equipes do mundo e pôde se concentrar apenas em treinar e competir. Se deu certo? Não foram apenas os resultados, mas também o legado. Em um dos últimos episódios dessa linda história, o campeão mundial conseguiu trazer pro Brasil uma etapa da Copa do Mundo de Mountain Bike.

Como um "Zé Ninguém" saiu do Brasil, virou número 1 do MTB e trouxe pra casa uma etapa da Copa do Mundo.