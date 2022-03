Henrique Avancini explica as pistas da Copa do Mundo de MTB

Vai começar a temporada de cross country mais longa da história da Copa do Mundo de mountain bike . Serão sete etapas e um total de 14 corridas, somadas aí as disputas de short track (XCC) e cross country olímpico (XCO) . O circuito começa em Petrópolis, dia 8 de abril, e vai até 3 de setembro, em Val di Sole, na Itália. As provas todas terão transmissão ao vivo e em português pela Red Bull TV .

Pra explicar como é cada uma das pistas desta temporada, o RedBull.com foi até Petrópolis falar com o cara mais preparado pra fazer essa análise: Henrique Avancini , ex-número 1 do ranking mundial. É ele que explica abaixo as características de cada uma das etapas.

01 Petrópolis, Brasil

Quando rola? 8 a 10 de abril

Onda fica? Região serrana do Rio, a 70 km da capital do estado.

"[Sorrindo] Vai ser a maior festa do ano, vai ter o público mais caloroso da temporada. E vai ser um circuito muito, muito diferente de qualquer outro da Copa do Mundo. Mais rápido, com menos frenagem, mais plástico e que assusta muito visualmente.

Henrique Avancini treinando em Petrópolis © Fabio Piva / Red Bull Content Pool

02 Albstadt, Alemanha

Quando rola? 6 a 8 de maio

Onda fica? Extremo sul, perto da fronteira com a Suíça.

"É o circuito mais físico da temporada. Tecnicamente, é um dos mais fáceis se a pista estiver seca e um dos mais difíceis e perigosos se a pista estiver molhada. E a gente nunca sabe se vai estar seco ou molhado na Alemanha [risos]".

Henrique Avancini em Abstadt, Copa do Mundo de MTB 2021 © Bartek Wolinski / Red Bull Content Pool

03 Nové Mesto, República Tcheca

Quando rola? 13 a 15 de maio

Onda fica? Região central, a 150 km da capital, Praga.

"É uma das pistas mais completas, muito técnica. Exige bastante fisicamente e muda muito do seco pro molhado. Tem uma das melhores retas de chegada, sempre com grandes disputas. É um lugar que eu tenho boas memórias [sorrindo]"

+ Olha aí a tal boa memória: veja a vitória histórica do Avancini em Nové Mesto.

Nové Mesto 2020: vitória de Henrique Avancini! Assista à segunda prova de cross country (XCO) masculino na Copa do Mundo de MTB em Nové Mesto, na República Tcheca.

04 Leogang, Áustria

Quando rola? 10 a 12 de junho

Onda fica? Oeste do país, perto de Salzburgo e da Alemanha.

"Uma das pistas mais duras da temporada, um circuito bastante tradicional do estilo austríaco, com subidas muito longas, descidas muito longas e sempre muito, muito íngremes, tanto as subidas quanto as descidas. É uma prova difícil."

Henrique Avancini em ação no Mundial de MTB 2020 © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

05 Lenzerheide, Suíça

Quando rola? 8 a 10 de julho

Onda fica? Leste do país, a 40 km da fronteira com a Itália.

"É uma pista com duas parte bastante distintas. Uma bem física, com uma longa subida e outra descida, e a outra parte demanda muita pilotagem, com bastante concentração e de forma contínua. Não tem uma reta de chegada tão boa."

Henrique Avancini é segundo no XCC em Lenzerheide na Suíça © Red Bull Content Pool

06 Vallnord, Andorra

Quando rola? 15 a 17 de julho

Onda fica? Perto da tríplice fronteira com Espanha e França, a 2,6 mil metros de altitude.

"É a parada mais 'vibe' da Copa do Mundo. Altas montanhas, um lugar muitíssimo especial, que respira a cultura ao ar livre e do mountain bike. Circuito mais natural da temporada, menos trabalhado, e muito duro, com as cenas de desgaste físico mais marcantes do ano."

Avancini liderou boa parte da prova de XCO © Bartek Woliński

Snowshoe, Estados Unidos

Quando rola? 29 a 31 de julho

Onda fica? No estado da Virgínia Ocidental, a 350 km de Washington.

"É parada obrigatória, tem que ir pra onde o mountain bike nasceu [os EUA]. É uma arena isolada que se transforma na hora de competição. A pista é simples e muito rápida. Com outros atletas junto, demanda muita atenção e geralmente vemos muitos problemas mecânicos."

Henrique Avancini na Copa do Mundo de MTB 2021, Snowshoe, EUA © Bartek Wolinski / Red Bull Content Pool

Mont-Sainte-Anne, Canadá

Quando rola? 5 a 7 de agosto

Onda fica? Sudeste do país, a 50 km de Quebec

"É a catedral do mountain bike, a parada mais tradicional da Copa do Mundo. E o circuito que mais demanda, o mais difícil de completar a prova. Os organizadores sempre fazem mudanças, então se o equipamento evolui, se o nível dos atletas sobe, o circuito muda também."

Henrique Avancini em Mont-Sainte-Anne, Campeonato Mundial de MTB 2019 © Boris Beyer / Red Bull Content Pool

07 Val di Sole, Itália

Quando rola? 2 a 4 de setembro

Onda fica? Extremo sul, perto da fronteira com a Suíça

"Val di Sole tem um público muito vibrante. A pista que mistura elementos muito naturais e partes muito lentas com outras rápidas, o que deixa a prova agitada. Daí em uma parte se destacam atletas mais leves e técnicos e em outros os mais físicos e agressivos."

Avancini e Mathieu Van der Poel na etapa em Val Di Sole © Bartek Woliński

Baixe agora o app da Red Bull TV e tenha acesso a vídeos, filmes e séries!