Chegou a hora: a última dança do Henrique Avancini

Henrique Avancini: Procurei fazer a melhor preparação possível. Então, realmente levei o meu treinamento com o máximo de seriedade, como se fosse uma grande prova estratégica para mim. Chego nesta reta final em boa forma. Sobre expectativa de resultado, é algo difícil de projetar, porque a situação envolve emoções diferentes e novas. Pode ser que isso se torne algo positivo para ter uma performance melhor ou às vezes depende muito de cada situação. O que eu quero é viver a plenitude do momento, acho que é algo que resume toda a minha jornada. Quero curtir mesmo o momento como atleta profissional, fazendo da forma como sempre gostei de fazer, competindo com seriedade, empenho, mas também quero aproveitar as emoções das pessoas à minha volta o máximo possível, acho que isso é o lado humano do esporte, de ser profundo, tocar as pessoas.