'Volta da Copa do Mundo ao Brasil é um marco no esporte'

Henrique Avancini: Eu construí essa pista do zero com meu pai, começou em 2015. Os circuitos sempre passam por alterações pra Copa do Mundo e por causa de demandas de logística de público e de plasticidade pra transmissão, cerca de 40% do circuito foi renovado. Então é uma vantagem você reconhecer a área, o clima, o tipo de terreno, isso faz diferença, sim. O esforço se torna um pouco mais natural. A vida inteira eu tive dificuldade até aprender a pilotar num terreno europeu e esse é o terreno que eu pilotei a vida inteira. Mas em situação de competição o ambiente muda bastante. Quando você está treinando é uma coisa, quando coloca outros atletas, ela ganha uma vida diferente. Eu agarro o que é positivo, mas fico bastante alerta com as armadilhas que vêm junto.