poucas vezes se viu diante de um desafio tão grande. A partir desta sexta-feira (12), ele inicia mais uma temporada na Copa do Mundo de MTB, desta vez, porém, encabeçando sua própria equipe, a Caloi/Henrique Avancini Racing. Além de retomar a parceria com a marca que lhe abriu as portas no ciclismo internacional, o brasileiro busca deixar uma marca com uma equipe 100% brasileira.

O fato de não trabalhar mais com as principais equipes de fábrica do MTB mundial pode tornar a caminhada de Avancini um pouco mais complexa. A quebra da bike em plena prova no XCO HC, na Copa Internacional em Araxá (MG), e o quinto lugar no XCO no Campeonato Pan-Americano, em Congonhas (MG), acenderam o sinal de alerta. Nada disso, contudo, esmorece o brasileiro para o que vem pela frente.

O fato de não trabalhar mais com as principais equipes de fábrica do MTB mundial pode tornar a caminhada de Avancini um pouco mais complexa. A quebra da bike em plena prova no XCO HC, na Copa Internacional em Araxá (MG), e o quinto lugar no XCO no Campeonato Pan-Americano, em Congonhas (MG), acenderam o sinal de alerta. Nada disso, contudo, esmorece o brasileiro para o que vem pela frente.

O fato de não trabalhar mais com as principais equipes de fábrica do MTB mundial pode tornar a caminhada de Avancini um pouco mais complexa. A quebra da bike em plena prova no XCO HC, na Copa Internacional em Araxá (MG), e o quinto lugar no XCO no Campeonato Pan-Americano, em Congonhas (MG), acenderam o sinal de alerta. Nada disso, contudo, esmorece o brasileiro para o que vem pela frente.

e entenda como Henrique Avancini colocou o Brasil no mapa do MTB e trouxe a Copa do Mundo pra cá

Como um "Zé Ninguém" saiu do Brasil, virou número 1 do MTB e trouxe pra casa uma etapa da Copa do Mundo.