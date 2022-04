Henrique Avancini tinha nada quando saiu do Brasil. Hoje é o rei do MTB

As lágrimas que teimavam em cair do rosto de Henrique Avancini ao fim da prova naquele 10 de abril não eram pela 13ª colocação na etapa de Petrópolis . A abertura da temporada de cross country (XCO) da Copa do Mundo de Mountain Bike 2022 teve um significado especial para o maior atleta brasileiro da história do MTB .

Trazer de volta ao país – e pra cidade onde nasceu – a competição que não passava por aqui há 17 anos é possivelmente o maior prêmio que Henrique poderia receber.

Mas o caminho pra concretizar esse sonho foi duro, cheio de desafios e com um objetivo claro: ver o mountain bike se desenvolver no Brasil, com cada vez mais pilotos em condições de brigar de igual pra igual pelo pódio com as estrelas internacionais da modalidade.

Assista na íntegra às quatro corridas de Petrópolis:

"A etapa de Petrópolis é o resultado de uma vida dedicada ao esporte Henrique Avancini

"Quando eu fui pro exterior construir minha carreira, minha meta era fazer o esporte crescer no Brasil. E ver Petrópolis receber uma etapa da Copa do Mundo é provavelmente uma das maiores realizações da minha vida", conta. Por aqui, Henrique é sinônimo do esporte que pratica: é o primeiro brasileiro, homem ou mulher, a vencer uma etapa da Copa do Mundo. Foi ainda o primeiro e único biker do País a conquistar um título mundial – MTB maratona, em 2018 – e é o atual vice-campeão mundial de short track (XCC).

Ascensão

Quando estreou no circuito internacional, em 2009, Henrique Avancini era um exército de um homem só – sem mecânico, sem equipe de apoio e tendo de pedir ferramentas emprestadas pra arrumar a bike. Tudo isso ganhando 5 mil euros por ano. "Se você é um europeu que vive com os pais e volta para casa após as provas, este salário significa alguma coisa. Mas vindo de um continente diferente, tendo que viver por conta própria e aprender novas línguas, é um pesadelo. E voltar pra casa não era uma opção", explica o biker.

Para não se desmotivar, Avancini contava sempre com os conselhos do pai, Ruy, que lhe pedia pra sempre treinar cada vez mais e não dar bola pra possíveis elogios. Isso se reflete em uma tatuagem que tem na mão, mostrando um voo de andorinhas apontando para seu polegar. "Elas puxam o meu polegar para cima, para me lembrar que a vida é difícil, mas vale a pena ser vivida. Se eu fizer do jeito certo, se mantiver a paixão, vai dar certo em algum momento”, diz.



Mesmo com tanta dedicação, os resultados demoraram a surgir. Depois de três anos passando longe do pódio no sub-23, ele passou para a elite em 2012, quando ficou fora do top 50, o que lhe custou o lugar em sua equipe na época.

De volta ao Brasil e sem patrocinadores, foi convidado pela Caloi pra representar a empresa no País e testar os equipamentos. A parceria foi um sucesso e serviu de plataforma pro Henrique desenvolver conhecimentos sobre marketing e impulsionar a carreira.

A virada definitiva começou em 2013, quando a Cannondale comprou a Caloi, abrindo portas pro Avancini entrar na equipe de fábrica internacional da marca. Aos poucos, o brasileiro foi conseguindo pequenas conquistas, até entrar pela primeira vez em um top 10 numa etapa da Copa do Mundo, em 2017. "Foi um grande avanço e meses depois passei a correr mais vezes entre os primeiros", relembra.

O topo

Nové Mesto 2020: vitória do Avancini! Assista à segunda prova de cross country (XCO) masculino na Copa do Mundo de MTB em Nové Mesto, na República Tcheca.

Em 2018, depois de um longo período de dúvidas se teria sucesso na carreira internacional, Avancini finalmente teve sua primeira grande conquista, foi campeão mundial de mountain bike maratona, na Itália. Em seguida, tornou-se o primeiro brasileiro a vencer uma etapa da Copa do Mundo, XCC da etapa de Vallnord, em Andorra.

Ele começava ali a sacramentar a condição de maior atleta do ciclismo MTB do Brasil. Outras conquistas importantes rolaram em seguida, principalmente a vitória no XCO em Nové Mesto , em 2020, conquista que fez dele o primeiro sul-americano a liderar o ranking mundial. Hoje são cinco vitórias na Copa do Mundo entre XCC e XCO.

Tudo isso transformou Henrique Avancini em uma referência para o mountain bike, algo inimaginável lá atrás, em 2009, quando iniciou sua trajetória no circuito internacional pouco depois de largar a faculdade de direito . Seu talento atrai multidões por onde compete no Brasil, reúne uma enorme quantidade de fãs nas redes sociais e, talvez o mais importante, serve de inspiração para novas gerações de pilotos do país. Em Petrópolis foram 35 mil ingressos vendidos, uma multidão que gritou seu nome no domingo, depois de completar o XCO em 13° lugar.



Há também um reflexo na própria indústria do ciclismo no Brasil. Hoje, o país é o quarto maior produtor de bicicletas no mundo segundo a Abraciclo (Associação Brasileira dos Fabricantes de Bicicletas, Motocicletas e Similares). Impressiona também ver que as bicicletas destinadas para o MTB representam 60% das vendas. "Com Avancini vencendo corridas e tornando o mountain bike mais popular, há cada vez mais pessoas andando de bicicleta. A indústria está crescendo e eles precisam de atletas, corridas e toda uma estrutura", diz Viviane Favery, comentarista de MTB da Red Bull TV.

O legado de Henrique Avancini vai muito além dos resultados nas pistas. Por isso, as lágrimas ao completar a prova do XCO em Petrópolis demonstram uma sensação de dever cumprido na missão de ajudar a fazer do mountain bike um esporte relevante no Brasil.

