A velha guarda do MTB que se cuide: Jackson Goldstone vem aí

Garoto-revelação do mountain bike downhill, o canadense Jackson Goldstone vive em 2023 sua primeira temporada como integrante da elite. E já incomoda os mais experientes. A recente vitória na etapa de Val Di Sole, na Itália, pela Copa do Mundo, veio graças a uma performance sensacional e serviu para colocar o ciclista de apenas 19 anos na liderança da competição.

"Foi uma corrida que fiz no limite o tempo todo, desde a primeira curva a pressão foi grande. Superei todos os erros que cometi e consegui manter um bom ritmo. Estou feliz demais”, disse Goldstone ao final da prova.

Depois de deixar escapar o pódio por pouco nas duas primeiras etapas, em Lenzerheide, na Suíça (6º lugar), e em Leogang, na Áustria (4º), o canadense subiu de produção e assumiu a liderança na classificação geral da Copa do Mundo, com 786 pontos, 42 a mais que o compatriota Finn Iles, vice-líder.

Jackson Goldstone faz uma estreia impecável na elite do MTB mundial 🌟