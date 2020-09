Filha da montanha, Kate Courtney ganhou o mundo

, dia 29, tente procurar por ela. Kate Courtney, 24 anos, encerrou dois longos jejuns: ao conquistar o título mundial de cross country em 2018 e a Copa do Mundo no ano passado, tornou-se a primeira americana a vencer as competições em 17 anos. Nesta temporada, ela vem de novo para buscar o topo, e as provas terão transmissão

Com carreira consolidada mesmo ainda tão jovem, Kate tem na sua origem um segredo importante para ser este fenômeno do mountain bike. "Eu cresci na base de uma montanha, isso me moldou. Sempre estive olhando para cima", diz a americana, que nasceu em Marin, cidade na região de São Francisco que fica na base do Monte Tamalpais. Não é uma montanha qualquer, mas uma espécie de berço do MTB.

O incentivo para tudo isso nasceu dentro de casa. E andar de bicicleta criou um vínculo entre Kate e o pai, que passeavam nos finais de semana pra explorar a região numa bike tandem (para duas pessoas). No colégio, as competições viraram rotina e ela entrou no Programa Interescolar de Ciclismo Nacional (NICA, em inglês). "É um programa grande de mountain bike no ensino médio e eu tive a sorte de crescer perto de uma das ligas fundadoras. Milhares de crianças pelo país passam o fim de semana competindo", conta.

