5 lendas do mountain bike pra você assistir ao vivo

(XCO). Os números confirmam: aos 34 anos, o suíço soma 11 títulos mundiais, seis da Copa do Mundo, um europeu e um ouro olímpico. Pra ficar apenas nos principais. É o mais vencedor entre os pilotos da atualidade e dono de marcas históricas. Entre elas, a “temporada perfeita” de 2017, quando venceu pela Cape Epic, corrida de oito dias realizada na África do Sul, seguida de vitórias e conquista da Copa do Mundo e ainda o título mundial.

O apelido Rainha do Downhill diz muita coisa. Rachel é um exemplo de excelência e resiliência. Aos 33 anos, já ganhou cinco títulos mundiais, tem 39 vitórias em etapas da Copa do Mundo de DH - 14 delas seguidas (!) - e foi campeã da temporada seis vezes. Mas ela também soube encarar com coragem, no auge da carreira, em 2019, seu maior desafio: um

Filho de Jean-Pierre Bruni, um dos pioneiros do DH na Europa, o francês ainda não conseguiu igualar o currículo do pai, seis vezes campeão mundial, mas está próximo disso. Aos 26 anos, ele já acumula quatro mundiais conquistados de 2015 a 2019 (só falhou em 2016). Tem ainda o título da Copa do Mundo de 2019, ano em que venceu quatro etapas da competição e subiu no pódio em cinco ocasiões. Se as lesões não atrapalharem, poderá mostrar mais uma vez que a família Bruni tem o DNA do downhill nas veias.

