Martin Vidaurre e Jackson Goldstone: o futuro do MTB

Vidaurre, especialista em cross country, neste ano não deu chance aos rivais na Copa do Mundo, levando pra casa o título ao vencer oito das nove etapas da temporada, com impressionantes 1.055 pontos ganhos, quase o dobro de vantagem para o segundo colocado, o canadense Carter Woods.

Goldstone, que levou a categoria júnior da Copa do Mundo de MTB downhill , teve um pouquinho mais de trabalho pra vencer a temporada, mas também deixou os adversários comendo poeira, com cinco vitórias em oito etapas.

Nascido no ano 2000, o chileno tem história pra contar. Em 2021, ele se tornou em Val di Sole, na Itália, o primeiro ciclista sul-americano a conquistar um título mundial no cross country olímpico (XCO) , em qualquer categoria. Foi o ponto alto de uma temporada que já havia rendido sua primeira vitória na Copa do Mundo e o título geral da competição.

"Não estou satisfeito em ter sido campeão mundial uma vez, quero estar lá brigando pelo título todos os anos, isso me motiva demais", avisa Vidaurre, que já se prepara para estrear na elite do MTB em 2023.

A partir de 2021, Goldstone passou a mirar também nas competições de downhill. No ano de estreia, ainda como júnior, arrasou logo de cara, empilhando três vitórias e seis pódios consecutivos. O saldo final foi o título geral da Copa do Mundo e o Mundial da categoria, tornando-se o segundo canadense a alcançar este feito.

