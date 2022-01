Põe notificação aí: os melhores eventos de MTB do ano

A partir do dia 5 de fevereiro, a elite do mountain bike entra oficialmente no "modo competição". Se liga nessa lista com os melhores eventos da temporada e assista a todos eles ao vivo pela Red Bull TV .

01 Red Bull Monserrate Cerro Abajo

Onde: Bogotá, Colômbia

Quando: 5 de fevereiro

Red Bull Monserrate Cerro Abajo © Kevin Molano / Red Bull Content Pool

Já virou tradição: em fevereiro, o melhor da ação do downhill urbano toma conta das ruas da América Latina. O Red Bull Monserrate Cerro Abajo rola escadaria abaixo em Bogotá, Colômbia, com os principais atletas do ciclismo mundial tendo que percorrer o traçado de 561 metros do alto da montanha Monserrate até a linha de chegada.

02 Red Bull Valparaíso Cerro Abajo

Onde: Valparaíso, Chile

Quando: 27 de fevereiro

Red Bull Valparaíso Cerro Abajo © Gustavo Cherro / Red Bull Content Pool

Fevereiro é realmente um prato cheio para o downhill urbano. No dia 27, é a vez do Red Bull Valparaíso Cerro Abajo descer a ladeira. Essa será a 17ª edição do evento e, talvez, uma das mais especiais, já que Valparaíso volta a receber a competição após dois anos.

03 Copa do Mundo: downhill

Onde: Lourdes, França

Quando: 26 e 27 de março

Brook MacDonald na etapa de Lourdes da Copa do Mundo UCI de MTB 2017 © Jan Kasl / Red Bull Content Pool

A temporada 2022 da Copa do Mundo de Mountain Bike terá oito etapas para as provas de downhill, que abre as atividades, e nove para cross-country. Lourdes, que volta a abrigar uma etapa da competição após cinco anos, será a primeira escala da temporada.

04 Copa do Mundo: cross country

Onde: Petrópolis (RJ), Brasil

Quando: 8 a 10 de abril

Henrique Avancini vai correr a Copa do Mundo UCI de MTB na sua cidade-natal © Jan Kasl / Red Bull Content Pool

Henrique Avancini vai ter a chance de fazer bonito no seu quintal. Pela primeira vez, Petrópolis, onde nasceu o melhor ciclista brasileiro de todos os tempos, receberá uma etapa da Copa do Mundo. O Brasil não recebe a competição desde 2005. As disputas de cross country vão rolar no Vale do Cuiabá. Veja aqui o calendário com todas as provas da temporada 2022.

+ Veja na série Until 18 como Henrique Avancini fez do MTB sua profissão.

Henrique Avancini

05 Red Bull Copenride

Onde: Copenhague, Dinamarca

Quando: Junho (data a confirmar)

Diego Caverzasi em ação no Red Bull Copenride 2021 © Jesper Gronnemark / Red Bull Content Pool

O Red Bull Copenride fez tanto sucesso em sua primeira edição, em 2021, que volta nesta temporada. O evento reúne os 20 melhores atletas de MTB slopestyle em uma montanha urbana improvisada na zona portuária da capital dinamarquesa.

06 Red Bull Hardline

Onde: País de Gales

Quando: Agosto (data a confirmar)

Gee Atherton em ação no Red Bull Hardline 2016 © Dan Hearn / Red Bull Content Pool

O Red Bull Hardline não é para os fracos. Criada pelo britânico Dan Atherton, ícone do downhill, a competição testa a habilidade dos bikers em rampas gigantescas e muita inclinação em um terreno escorregadio tipicamente galês.

07 Campeonato Mundial

Onde: Les Gets, França

Quando: 24 a 28 de agosto

Largada do Campeonato Mundial de Les Gets 2021 © Bartek Wolinski / Red Bull Content Pool

Os melhores bikers de donwhill e cross country vão à montanhosa Les Gets, pico tradicional do MTB, para definir quem passará a usar a cobiçada camiseta arco-íris (honra carregada apenas pelos atuais campeões mundiais). Será a segunda vez que a cidade francesa receberá a competição – a primeira foi em 2004.

08 Red Bull District Ride

Onde: Alemanha

Quando: Setembro (data a confirmar)

Erik Fedko executa manobra no Red Bull District Ride 2017 © Bartek Wolinski / Red Bull Content Pool

Depois de quatro anos, o Red Bull District Ride volta ao calendário mundial de MTB slopestyle. Para sorte de quem gosta de ver alguns dos melhores bikers do mundo desafiando a gravidade com saltos e manobras de tirar o fôlego.

09 Red Bull Rampage

Onde: Utah, Estados Unidos

Quando: Outubro (data a confirmar)

Jaxson Riddle em ação no Red Bull Rampage 2021 © Bartek Wolinski / Red Bull Content Pool

O Red Bull Rampage , no aniversário de 21 anos, vai mais uma vez colorir o deserto do estado de Utah no maior evento de MTB freeride do mundo. A competição premia a ousadia e a técnica dos bikers, que se arriscam fazendo manobras em uma insana descida de montanha.

+ Assista abaixo à descida que rendeu o quarto título pro Brandon Semenuk .

Red Bull Rampage 2021: a descida campeã de Brandon Semenuk

10 Crankworx World Tour

Onde: Innsbruck (Áustria), Whistler (Canadá) e Rotorua (Nova Zelândia)

Quando: O ano todo (datas ainda a confirmar)

Emil Johansson realiza salto em Innsbruck, no Crankworx World Tour 2021 © Boris Beyer / Red Bull Content Pool

Muito slopestyle, dual slalom, pump track challenge, speed & style e downhill. É disso que é feito o Crankworx World Tour , o maior festival de MTB do mundo. A cidade de Whistler, no Canadá, reencontra o Crankworx após dois anos de ausência devido a pandemia.

Baixe agora o app da Red Bull TV e tenha acesso a vídeos, filmes e séries!