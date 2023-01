Se liga nos melhores eventos de mountain bike desse ano

Fim de férias para a elite do mountain bike mundial. A partir de 12 de fevereiro, os melhores atletas vão colocar as suas bikes pra jogo pro início de outra emocionante e longa temporada. Aqui estão os 11 melhores eventos do calendário.

01 Red Bull Valparaíso Cerro Abajo

Onde: Valparaíso, Chile

Quando: 12 de fevereiro

3 min Red Bull Valparaíso Cerro Abajo 2019: descida do campeão de Pedro Ferreira Red Bull Valparaiso Cerro Abajo 2019

O downhill vai tomar as ruas estreitas da América do Sul em fevereiro. A cidade chilena de Valparaíso, Patrimônio Mundial da Unesco, é a 'mãe' desses eventos, recebendo corridas de downhill desde 2003. O Red Bull Valparaíso Cerro Abajo reunirá bikers em alta velocidade sobre telhados, descendo escadarias e navegando em obstáculos. No início de março será a vez da Colômbia receber seu evento.

02 Crankworx Rotorua

Onde: Rotorua, Nova Zelândia

Quando: 18 a 26 de março

Emil Johansson no Crankworxs Rotorua de 2022 © Graeme Murray / Red Bull Content Pool

O Crankworx World Tour está sempre presente nas temporadas de mountain bike e em 2023 as etapas do festival estão programadas para Innsbruck, Rotorua, Cairns e Whistler. Rotorua retoma a condição tradicional de ser a abertura do Crankworx World Tour, após sua mudança de março para novembro em 2021.

03 Copa do Mundo: cross country

Onde: Nové Mesto, República Tcheca

Quando: 12 a 14 de maio

Evie Richards lidera pelotão na etapa de Nové Mesto da temporada 2022 © Bartek Wolinski / Red Bull Content Pool

Presença constante no calendário desde 2012, a pista de Nové Mesto abre a temporada da Copa do Mundo de MTB. Não espere menos do que disputas acirradas entre os melhores ciclistas do MTB cross country no traçado tcheco. E muita torcida por Henrique Avancini , que venceu por lá em 2020.

04 Crankworx Cairns

Onde: Cairns, Austrália

Quando: 17 a 21 de maio

Cairns entrou na programação do Crankworxs World Tour em 2022 © Graeme Murray / Red Bull Content Pool

Cairns fez sua estreia como uma das etapas do Crankworx World Tour em 2022, retornando este ano. Como Rotorua, deixa de ser um evento que ocorre no último trimestre para o início do ano. Cairns entrega tudo o que se espera de um festival Crankworx, mas o torna tropical. Há um programa completo de competições, incluindo downhill, speed for & style, dual slalom e slopestyle.

05 Copa do Mundo: downhill

Onde: Lenzerheide, Suíça

Quando: 9 a 11 de junho

Jackson Goldstone pedala sob o sol de Lenzerheide © Bartek Wolinski / Red Bull Content Pool

A Copa do Mundo de Mountain Bike Downhill terá um início relativamente tardio nesta temporada, com a pista suíça de Lenzerheide recebendo a etapa de abertura pela primeira vez.

06 Crankworx Innsbruck

Onde: Innsbruck, Áustria

Quando: 21 a 25 de junho

15 min Dando show no Crankworx Innsbruck Fedko e Johansson ajustam os últimos detalhes para o Crankworx Innsbruck.

Innsbruck está firmemente estabelecida como única sede europeia regular para o circuito Crankworkx World Tour. A expectativa é que as ações sejam intensas e rápidas na Áustria durante os cinco dias de competição.

07 Crankworx Whistler

Onde: Whistler, Canadá

Quando: 21 a 30 de julho

Whistler é a parada final do Crankworxs World Tour 2023 © Guy Fattal / Red Bull Content Pool

Sem muito tempo de intervalo após a etapa de Innsbruck, Whistler marcará o final da temporada 2023 do Crankworx World Tour, quando o Rei e a Rainha do Crankworx serão coroados.

08 Red Bull Hardline

Onde: País de Gales

Quando: data a confirmar

O Red Bull Hardline é um dos eventos mais aguardados da temporada de MTB © Sven Martin / Red Bull Content Pool

É mundialmente conhecido como Red Bull Hardline , mas pode chamar também de 'o grande teste anual de habilidade e coragem no downhill'. A disputa oferece uma sucessão desafiadora de saltos monstruosos, quedas de pedregulhos, quebra-cabeças técnicos e o clima instável do País de Gales, o que só deixa as coisas ainda mais complexas.

09 Campeonato Mundial

Onde: Fort William e Glentress Forest, Escócia

Quando: 4 a 12 de agosto

Evie Richards (centro) com o ouro na mão e a tradicional camisa arco-íris © Bartek Wolinski / Red Bull Content Pool

Para o Campeonato Mundial de 2023, os pilotos de downhill e cross country irão para a Escócia como parte da programação de eventos que distribuirá medalhas nas modalidades do ciclismo de estrada, BMX, MTB, Trials e ciclismo de pista ao longo de 11 dias. A competição de downhill acontecerá em Fort William, enquanto os bikers do cross country olímpico, cross country olímpico revezamento, short track cross country e E-MTB vão competir na região de Glentress Forest, ao sul da capital Edimburgo.

10 Copa do Mundo: finais cross country e downhill

Onde: Mont-Sainte-Anne, Canadá

Quando: 6 a 8 de outubro

UCI Weltcup, Mont-Sainte-Anne © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

A final da temporada 2023 da temporada da Copa do Mundo de MTB está reservada este ano para a cidade canadense de Mont-Sainte-Anne. Em disputa, os títulos gerais no downhill e cross country para as categorias feminina e masculina.

11 Red Bull Rampage

Onde: Utah, Estados Unidos

Quando: a confirmar

3 min Red Bull Rampage 2021: a descida campeã de Brandon Semenuk Foi assim que o canadense Brandon Semenuk fez história em Utah e conquistou o tetracampeonato consecutivo.

O evento que fecha o ano é o inigualável Red Bull Rampage . Espere por hucks, giros, flips e manobras que definem a evolução deste esporte nas empoeiradas montanhas de Utah.

