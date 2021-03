Conheça as pistas da Copa do Mundo de Mountain Bike

- quem sabe com mais vitórias do Henrique Avancini, número 1 do ranking.

Agora, antes de começar a ação, que tal conhecer os circuitos que receberão os pilotos neste ano? Pela primeira vez na história da Copa do Mundo, o calendário não receberá novas sedes. Todas as etapas já receberam o evento pelo menos uma vez.

Albstadt (ALE) – 8 e 9 de maio (XCO/XCC)

Uma pista “old schol” com várias subidas longas e rápidas, ao contrário de escaladas íngremes tão comuns em outras pistas. O circuito de cross country (XCO) tem 3,15 km de extensão. A pista do short track (XCC) tem 1,5 km. A cidade de Albstadt fica na região sudoeste da Alemanha e tem uma população de 44 mil pessoas.

Nové Mesto (TCH) – 15 e 16 de maio (XCO/XCC)

Uma das mais velozes e técnicas pistas da temporada, é repleta de subidas rápidas e descidas impressionantes. Com 3,7 km de extensão para XCO, o trajeto passa em meio a uma estrada florestal que permite as melhores chances de ultrapassagem. Largada e chegada são feitas em um amplo terreno asfaltado. Nové Mesto está localizada a 130 km de Praga e 85 km de Brno, na República Tcheca.

Fort William (GBR) – 22 e 23 de maio (DH)

Leogang (AUT) – 12 e 13 de junho (DH/XCO/XCC)

Pequena cidade austríaca de pouco mais de 3 mil habitantes, na região de Salzburgo, Leogang tem uma pista muito técnica, com passagens sobre raízes e 200 metros de diferença de altitude no trajeto. O percurso de XCO tem 4,3 km de extensão e 310 metros de altimetria acumulada por volta. No DH, a descida tem 2,5 km e é uma das mais velozes da temporada.

Les Gets (FRA) – 3 e 4 de julho (DH/XCO/XCC)