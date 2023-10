Uma lenda: Cam Zink é bicampeão do Red Bull Rampage

Red Bull Rampage Os melhores (e mais corajosos) bikers do mundo se reúnem pra 22ª edição do Red Bull Rampage. As habilidades dos caras serão testadas enquanto descem uma montanha em alta velocidade.

. Na sua última competição de mountain bike freeride, o biker americano tornou-se bicampeão do evento, que em 2023 chegou a 17 edições. Cam marcou 95 pontos na segunda descida, sua maior nota numa edição do evento, depois de impressionar os juízes com um enorme Backflip. Aos 37 anos, fechou incrivelmente sua carreira, que já tinha uma conquista em 2010.

"Estou feliz por ter alcançado as estrelas e conseguido a vitória", disse o bicampeão. "Foi a maior descida que já fiz", comemorou Cameron com o filho, Crue, no colo.

"Estou feliz por ter alcançado as estrelas e conseguido a vitória", disse o bicampeão. "Foi a maior descida que já fiz", comemorou Cameron com o filho, Crue, no colo.

"Estou feliz por ter alcançado as estrelas e conseguido a vitória", disse o bicampeão. "Foi a maior descida que já fiz", comemorou Cameron com o filho, Crue, no colo.

O Red Bull Rampage está de volta com os melhores bikers do mundo em ação em Utah.

Depois de dez dias exaustivos cavando suas linhas na montanha no deserto de Utah, 17 pilotos saíram do portão de largada, prontos pra deixar sua marca na mais icônica competição de freeride. O local era familiar, pois já havia sediado a competição de 2008 a 2013 e novamente em 2022 — de tempos em tempos, a montanha é trocada pra aumentar o desafio dos atletas.

Depois de dez dias exaustivos cavando suas linhas na montanha no deserto de Utah, 17 pilotos saíram do portão de largada, prontos pra deixar sua marca na mais icônica competição de freeride. O local era familiar, pois já havia sediado a competição de 2008 a 2013 e novamente em 2022 — de tempos em tempos, a montanha é trocada pra aumentar o desafio dos atletas.

Depois de dez dias exaustivos cavando suas linhas na montanha no deserto de Utah, 17 pilotos saíram do portão de largada, prontos pra deixar sua marca na mais icônica competição de freeride. O local era familiar, pois já havia sediado a competição de 2008 a 2013 e novamente em 2022 — de tempos em tempos, a montanha é trocada pra aumentar o desafio dos atletas.