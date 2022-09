Efeito Avancini: a saga da Copa do Mundo de MTB até o Brasil

, o maior atleta da história do MTB do País. Ele correria no quintal de casa.

em parceria com o canal Off. Os cinco episódios contam a saga do brasileiro pra chegar ao topo do seu esporte e como o maior evento de MTB do planeta virou realidade no País. É a história de alguém que, mesmo tendo nascido num país sem nenhuma tradição no mountain bike, venceu e chegou até a ocupar o posto de número 1 do ranking mundial.