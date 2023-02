É isso, o Red Bull Cerro Abajo agora é um campeonato!

Poucos eventos esportivos podem ser tão fascinantes quanto uma prova de downhill urbano . Nestas provas de mountain bike, atletas percorrem em altíssima velocidade trajetos íngremes no meio de cidades ou em ambientes montanhosos, atravessando obstáculos que vão de escadarias a teto de casas. E tudo isso vai ser visto no Red Bull Cerro Abajo , que pela primeira vez terá um circuito formado por três etapas.

A prova de abertura rola neste domingo (12), o já tradicional Red Bull Valparaíso Cerro Abajo , no Chile. As cidades de Medellín, na Colômbia, e de Guanajuato, no México, vão completar esta temporada de estreia com provas nos dias 4 e 25 de março. Todas as etapas terão transmissão gratuita ao vivo e em português pela Red Bull TV .

01 As três etapas

A linda Valparaíso abre os trabalhos do Red Bull Cerro Abajo 2023 © Alfred Jürgen Westermeyer / Red Bull Content Pool

🇨🇱 Patrimônio Mundial da Unesco, Valparaíso é o local de abertura do Red Bull Cerro Abajo . A cidade chilena foi um importante centro comercial e marítimo no século 19, com muitas casas e prédios coloridos que ficam nas encostas, construídos na época colonial. Os bairros nas encostas são conectados por um labirinto de vielas estreitas.

🇨🇴 O Red Bull Medellín Cerro Abajo vai ser disputado na segunda maior cidade da Colômbia. Medellin está localizada no Vale do Aburrá, na região central da Cordilheira dos Andes. O centro da cidade também é rodeado por encostas com bairros e muitas casas que se espalham por toda a área.

🇲🇽 Por fim, o Red Bull Guanajuato Cerro Abajo , no México, receberá a etapa final e que definirá o primeiro campeão do circuito. Assim como Valparaíso, a cidade também é um Patrimônio Mundial da Unesco em razão de seu traçado de ruas coloniais e arquitetura residencial que datam do século 16. Guanajuato fica em um vale e suas ruas são muito estreitas e íngremes.

02 Como são os percursos?

Pedalar sobre telhados é parte da emoção do Red Bull Valparaíso Cerro Abajo © Fabio Piva / Red Bull Content Pool

As pistas de downhill urbano na América Central e do Sul têm algumas características comuns entre si. São íngremes, muitas vezes têm longos trechos com escadas e apresentam retas rápidas e curvas fechadas em ruas estreitas. Para aumentar a velocidade, as pistas apresentam também obstáculos artificiais, como rampas de madeiras e wallrides.

O percurso do Red Bull Valparaíso Cerro Abajo tem cerca de 2 km de extensão. Começa no topo do Cerro Carcel, antes de passar pela Praça Bismark e Rua Atahualpa em direção à fonte de Netuno, na Praça Aníbal Pinto, no centro da cidade, onde fica a linha de chegada da prova. Na descida, os competidores pedalam na cobertura de uma casa ao lado da famosa escada Boccacio, que os levarão ao interior do Hotel Faro Azul. Esta é a parte mais icônica da pista.

As provas de Medellín e Guanajuato serão disputadas em percursos recém-projetados. Como as corridas acontecerão em março, os detalhes completos do percurso ainda não são conhecidos, mas a pista planejada de Guanajuato está programada para ter 1,2 km de extensão. Já Medellín deverá ser uma pista mais longa e que exigirá bastante dos pilotos.

03 Quem será o primeiro campeão

O calor do público faz diferença no Red Bull Cerro Abajo © Alfred Jürgen Westermeyer / Red Bull Content Pool

Uma pontuação será distribuída ao longo das três corridas conforme a posição do piloto em cada uma delas. Ao fim das três etapas, levará o troféu aquele que somar mais pontos nas três corridas.

Cada corrida terá um máximo de 30 participantes e como rola em toda prova de mountain bike downhill urbano é permitido um breve período de treinos, seguida da qualificação, reduzindo o número de finalistas. Ou seja: nem todos os 30 participantes disputam a vitória na descida final. O vencedor é definido em apenas uma descida, valendo aquele que fizer o menor tempo.

04 Quem está na disputa?

Tomas Slavik conhece como poucos o circuito de Valparaíso © Luis Barra / Red Bull Content Pool

As provas deste ano terão principalmente a participação de competidores latino-americanos, alguns deles os melhores do mundo em provas de downhill urbano: grave o nome os chileno Pedro Ferreira, atual campeão em Valparaíso. E não se esqueça de seus compatriotas Felipe Agurto, Matias Nunez e Pedro Burns. Outro craque é o colombiano Camilo Sánchez, que no ano passado venceu o Red Bull Monserrate Cerro Abajo . O tcheco Tomas Slavik, bicampeão em Valparaíso e segundo colocado em 2022 chega muito forte pra buscar o título da temporada.

