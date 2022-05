Todas as vitórias do Henrique Avancini na Copa do Mundo de MTB

Henrique Avancini foi o cara que colocou o Brasil na rota do mountain bike mundial, em grande parte por causa de suas performances incríveis na Copa do Mundo de MTB . Já são cinco vitórias 🏆 em etapas do circuito da União Ciclística Internacional (UCI), e aqui vai uma breve retrospectiva de cada uma das vezes em que ele dominou os rivais.

Ano: 2018 I Local: Vallnord, Andorra I Prova: XCC

A primeira vitória do Henrique Avancini na Copa do Mundo de MTB rolou em Vallnord, Andorra, com um percurso a 2,6 mil metros acima do nível do mar, o brasileiro tomou a liderança da prova de short track (XCC) logo após a largada, controlando os rivais e cruzando a linha de chegada com boa vantagem.

Vallnord, 2018: a primeira vez a gente nunca esquece © Bartek Wolinski / Red Bull Content Pool

"Não pedalo sozinho. Pedalo pelo meu país, pela minha equipe, pelo meu projeto no Brasil, por todos que sobem na bicicleta e pelas coisas que acredito. É um grande dia para todos nós", afirmou, após a chegada.

Ano: 2019 I Local: Vallnord, Andorra I Prova: XCC

Um ano depois, Henrique Avancini voltou a brilhar em Vallnord, vencendo novamente no XCC. Desta vez, contudo, teve que suar um pouco mais para superar seus principais adversários, entre eles o fenômeno suíço Nino Schurter, que chegou em segundo, colado no brasileiro. Por sinal, a vitória só foi assegurada na última volta, após Avancini conseguir ultrapassar o italiano Gerhard Kerschbaumer.

Ano: 2020 I Local: Nové Mesto, República Tcheca I Prova: XCC

Na República Tcheca, em uma de suas pistas favoritas, Henrique Avancini obteve seu terceiro triunfo no short track da Copa do Mundo. Logo nas voltas iniciais, o biker conseguiu se posicionar no primeiro bloco. O pelotão seguiu embolado até o final da prova, tornando seu desfecho imprevisível. Nas duas voltas finais, Avancini começou a dar o bote, superando Nino Schurter e deixando para trás o até então líder, o holandês Milan Vader, já próximo da linha de chegada.

Ergue o braço e solta o grito, Avança! ✊🗣️ © Bartek Wolinski / Red Bull Content Pool

Ano: 2020 I Local: Nové Mesto, República Tcheca I Prova: XCO

Dois dias após o triunfo no XCC, Henrique Avancini escreveu uma página histórica para o ciclismo do Brasil, vencendo a etapa do cross country olímpico (XCO), que é a principal prova da Copa do Mundo, em Nové Mesto. O brasileiro, que assumiu a vice-liderança do ranking da UCI após este triunfo, foi o segundo ciclista na história a vencer o XCC e XCO na mesma etapa da competição.

Desde a primeira volta, Avancini posicionou-se no bloco dos líderes, mas assumiu a ponta de vez na última volta, após uma ultrapassagem no ponto em que a pista se dividia, ficando em uma posição estratégica para o sprint final. "Vencer me dá alegria e motivação para prosseguir e inspirar as pessoas que amam o esporte", disse. Olha aí embaixo a prova na íntegra.

Nové Mesto 2020: vitória do Avancini! Assista à segunda prova de cross country (XCO) masculino na Copa do Mundo de MTB em Nové Mesto, na República Tcheca.

Ano: 2021 I Local: Lenzerheide, Suíça I Prova: XCC

Um mês após ter conquistado o vice-campeonato mundial de short track, Henrique obteve na pista suíça de Lenzerheide sua quinta vitória na Copa do Mundo, sendo a quarta no XCC. Uma vitória que teve sabor especial, pois a temporada de 2021 vinha sendo extremamente desafiadora pro brasileiro, que superou problemas físicos que afetaram bastante sua performance ao longo do ano, obrigando-o até a mudar seu calendário de provas.

A vitória mais recente de Avancini foi na pista de Lenzerheide © Bartek Wolinski / Red Bull Content Pool

Desde a largada, Avancini travou uma grande disputa com o francês Victor Koretzky e o suíço Mathias Flueckiger, com os três se alterando na liderança ao longo da prova. Na penúltima volta, Avancini e Flueckiger abriram vantagem do resto do pelotão, mas o brasileiro soube atacar na hora certa, assumir a ponta e cruzar a linha de chegada com um belo sprint.

+ O maior ciclista do Brasil quase foi advogado. Olha só, na série Until 18 .

7 min Henrique Avancini Henrique Avancini escolheu a bike e deixou o diploma de advogado de lado.

Baixe agora o app da Red Bull TV e tenha acesso a vídeos, filmes e séries!