Vlad Dascalu: pronto pra brilhar na elite do MTB

Esta é apenas a segunda temporada do Dascalu competindo na elite mundial do mountain bike e o flerte com a vitória está ficando sério, já quase virando namoro. Nas três etapas deste ano, o romeno esteve sempre perto de vencer a concorrência. Em

Mesmo ainda sem conseguir vencer na Copa do Mundo, Dascalu tem na regularidade seu ponto forte. O romeno soma 560 pontos na classificação do XCO, contra 600 de Pidcock e 732 da lenda suíça Nino Schurter. E o maior mountain biker que a Romênia já teve não costuma demorar a vencer.

Mesmo ainda sem conseguir vencer na Copa do Mundo, Dascalu tem na regularidade seu ponto forte. O romeno soma 560 pontos na classificação do XCO, contra 600 de Pidcock e 732 da lenda suíça Nino Schurter. E o maior mountain biker que a Romênia já teve não costuma demorar a vencer.

Mesmo ainda sem conseguir vencer na Copa do Mundo, Dascalu tem na regularidade seu ponto forte. O romeno soma 560 pontos na classificação do XCO, contra 600 de Pidcock e 732 da lenda suíça Nino Schurter. E o maior mountain biker que a Romênia já teve não costuma demorar a vencer.