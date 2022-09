Pauline Ferrand-Prévot é a garota superpoderosa do MTB

. Ela é agora tetracampeã no no XCO , repetindo feitos de 2015, 2019 e 2020.

e, se ainda havia qualquer dúvida sobre o enorme tamanho da francesa no mountain bike, esta dúvida foi encerrada no fim de semana passado, em

Pode chamar do que quiser: ela é rainha, ela é gigante, ela é a dona da coisa toda. Pauline já era a única atleta a ter ao mesmo tempo os títulos mundiais de MTB cross country, estrada e ciclocross. Feito absurdo e agora somado aos títulos simultâneos de XCO e XCC. "É um sonho tudo o que esse esporte me dá", afirma a francesa.

Pauline Ferrand Prevot no Mundial de MTB em Les Gets