Top 10 no Mundial, Avancini celebra "temporada de evolução"

Os últimos dias foram de grandes emoções para Henrique Avancini . Na semana passada, o atleta venceu as provas de short track e cross country olímpico (XCO) na 2ª etapa da Copa do Mundo na República Tcheca. Neste final de semana, chegou como favorito Campeonato Mundial de Mountain Bike 2020 , andou muito forte, mas acabou enfrentando complicações durante a prova.

"Dia duro no Mundial 2020. Acredito que gerenciei bem a corrida com as piores condições possíveis pra mim. Após quase ir pro chão na largada, escalei o pelotão e me mantive em contato com a briga pelas medalhas até o final da penúltima volta", relata Henrique Avancini. "Furei o pneu traseiro muito longe da tech zone. Perdi muito tempo e energia. No final cruzei na 10ª colocação."

O brasileiro cruzou a linha de chegada 2min49s atrás do campeão, o francês Jordan Sarrou, que liderou a prova de ponta a ponta. Em segundo ficou o suíço Mathias Flueckiger – 45s atrás – e a terceira colocação ficou com o também francês Titouan Carod – 55s atrás. Os outros dois brasileiros na prova foram Guilherme Muller, que chegou na 33ª colocação, e Luiz Henrique Cocuzzi, que ficou na 36ª posição.

Avancini puxa o pelotão perseguidor © Bartek Woliński

Avancini já foi campeão mundial de mountain bike na categoria maratona (XCM), em 2018, na Itália. Seu melhor resultado em mundiais de cross country (XCO) foi duas vezes o Top 4, conquistados em 2017 e 2018. No ano passado, o biker ficou na décima posição no Mundial em Mount Saint Anne, no Canadá.

Avancini é Top 10 no Mundial de MTB 2020 © Bartek Woliński 01 / 05

XCO Feminino: Pauline Ferrand-Prévot é tricampeã

Defensora do título mundial Pauline Ferrand-Prévot (FRA) © Bartek Woliński

Subidas severamente íngremes, descidas técnicas carregadas de raízes e a lama pegajosa fizeram da nova pista de cross country para o Mundial, com 3,6 quilômetros de extensão e 241 metros de altimetria por volta, um dos circuitos mais desafiadores dos últimos anos. Com um percurso difícil e condições de pista ainda mais complicadas, a corrida para a camisa arco-íris foi espetacular.

Defensora do título, Pauline Ferrand-Prévot dominou a prova de ponta a ponta e assegurou seu tricampeonato. Já o duelo pela medalha de prata foi fervoroso e definido somente na linha de chegada, entre Eva Lechner (ITA), que levou a melhor no sprint, e Rebecca McConnell (AUS), que completou o pódio.

XCO Sub-23 e Junior

As recentes conquistas de Henrique Avancini na elite do esporte firmaram o caminho para a nova geração do MTB brasileiro, que já demonstra evolução. O campeão de MTB júnior Alex Malacarne, de 18 anos, por exemplo, foi o sexto colocado na Copa do Mundo de MTB na República Tcheca. Na Áustria, o jovem paranaense estreiou na 16ª posição. A petropolitana Giuliana Morgen, de 17 anos, também representou bem o País e terminou na 26ª posição.

Tom Pidcock levou os títulos mundiais de E-MTB e na Sub-23 © Michal Cerveny

Na categoria sub-23, o atleta baiano Ulan Galinski, que tem Henrique Avancini como mentor da equipe, garantiu a 14ª colocação – 6min37s atrás do campeão, o britânico Thomas Pidcock (1h08min15s). Em segundo ficou o norte-americano Christopher Blevins e, em terceiro, o suíço Joel Roth. O paulista Gustavo Xavier ficou em 44º lugar após enfrentar problemas mecânicos causados pelo circuito enlameado. "Primeira vez correndo o Mundial, primeira vez sendo convocado pela Seleção Brasileira, é a concretização de um sonho de criança", contou Ulan.

A jovem francesa Loana Lecomte, que venceu a etapa da Copa do Mundo de MTB na República Tcheca, garantiu sua medalha de ouro na categoria sub-23 feminino.

Downhill brutal

A final do Mundial de Downhill em Leogang, na Áustria, vai ficar gravada na história do MTB como uma das provas mais difíceis devido às suas condições brutais – teve muita lama e até neve!

A corrida qualificatória para a final foi dominada pelos franceses, com o "intruso" canadense Finn Illes (CAN) no Top 5. Já no feminino, a campeã mundial júnior e heroína local Valentina Holl estreiou na elite com total supremacia.

Loic Bruni com seu kit customizado durante os treinos © Bartek Woliński/Red Bull Content Pool

Nas finais neste domingo (11), a chuva deixou a descida da montanha ainda mais inclinada, com raízes expostas e valas que ficaram cada vez mais profundas, tornando-se uma loteria com muitos tombos.

A favorita Vali Holl caiu nos treinos antes da final, lesionou o tornozelo e ficou de fora. Na corrida, todas as mulheres caíram na pista de condições selvagens, com exceção da suíça Camille Balanche, que garantiu a primeira medalha de ouro para seu país no downhill feminino. Myriam Nicole (FRA) e a Monika Hrastnik (ESL) completaram o pódio.

Vali Höll, estrela austríaca do downhill © Bartek Woliński/Red Bull Content Pool

DH Masculino

O duelo dos homens viu muito favorito literalmente ficar pelo caminho. O britânico Reece Wilson (GBR) surpreendeu com uma descida "sem cair" para fazer o tempo de 3min51s. Com a torcida da casa, o austríaco David Trummer fez uma prova quase perfeita, a 3.19s do campeão, seguido por Remi Thirion, que ficou a 5.95s de Wilson e levou o bronze.

