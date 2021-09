chegarão à Suíça uma semana depois da conquista do título mundial em Val di Sole, na Itália. As provas terão

Aos 35 anos, Nino conquistou seu nono título mundial, depois de uma disputa emocionante com o compatriota Mathias Flueckiger. O suíço, que tem no currículo um ouro olímpico e sete títulos de temporadas da Copa do Mundo, busca uma virada nas duas últimas etapas do circuito - ele está na quinta colocação.