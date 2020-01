Henrique Avancini prepara pista de pump track 'em casa'

não quer deixar um legado para o esporte apenas dentro da pista. O campeão mundial de mountain bike se preocupa também com o que vai ficar de sua história além das competições e o novo capítulo é uma pista de pump track que será inaugurada em ainda este mês em Petrópolis, no Rio.

"É uma pista pública e que vai chamar a atenção não só da cidade, mas de amantes do esporte de todo o estado. Será um ganho enorme para a nossa cidade no fomento da modalidade. Também vou estar aqui realizando os meus treinamentos e desfrutando da pista", garantiu Henrique Avancini que retornará do training camp na África do Sul para inaugurar a pista.