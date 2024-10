Brandon Semenuk e Robin Goomes fizeram história no Red Bull Rampage . E não se trata de nenhum exagero. A neozelandesa tornou-se a primeira campeã da disputa feminina do evento, enquanto o canadense é agora o primeiro pentacampeão do mais icônico evento de mountain bike freeride. Foram dois dias de descidas insanas no deserto de Utah, nos EUA.

Brandon precisou lutar pela vitória até o último segundo. Na primeira descida, ele impressionou com um tail whip altamente técnico no seu double drop, mas caiu ao tentar um flip whip. Depois de duas horas e meia de espera por causa do vento, ele voltou pra montanha e acertou o flip whip, garantindo 92,73 pontos.

Da esquerda pra direita: Szymon Godziek, Brandon Semenuk e Tyler McCaul © Paris Gore/Red Bull Content Pool

"Estou muito feliz por ter construído uma linha incrível, por estar com os meus amigos e descer até ao fim," disse Brandon. "Foi um evento emocionante de assistir. Algumas manobras são de um nível insano."

O polonês Szymon Godziek ficou com o segundo lugar, com 91,66, impressionando com um backflip na maior queda do local, com 29 metros da descolagem até a aterrissagem.

Szymon Godziek fez um enorme backflip e ficou em segundo lugar © Bartek Woliński/Red Bull Content Pool

Red Bull Rampage 2024: masculino

ATLETA PAÍS NOTA Brandon Semenuk 🇨🇦 Canadá 92,73 Szymon Godziek 🇵🇱 Polônia 91,66 Tyler McCaul 🇺🇸 EUA 90,66 Tom Van Steenbergen 🇳🇱 Holanda 89,33 Kurt Sorge 🇨🇦 Canadá 87,16

Além dos que subiram no pódio, outros atletas foram premiados. Brendan Fairclough levou o Samsung Galaxy Trailblazer Award por sua linha cheia de manobras criativas. Bienvenido Aguado Alba ganhou o BFGoodrich Tires Toughness Award por ter disputado as finais após uma queda feia no dia anterior.

Já prêmio McGazza Spirit, votado pelos atletas, foi para Ethan Nell, por seu retorno ao Red Bull Rampage e desempenho sólido. O prêmio DECKED Digger foi para a equipe de Brandon Semenuk, Justin Wyper e Evan Young, que trabalham com o pentacampeão há muitos anos. E a melhor manobra ficou com Tom van Steenbergen por um salto frontal na maior queda em sua linha.

Estreia feminina em alto nível

A estreia das mulheres no Red Bull Rampage teve muitas manobras alucinantes e terrenos desafiadores. O primeiro troféu da história ficou com Robin Goomes, que atingiu 85 pontos, impressionando os jurados com dois grandes backflips.

“Ainda não caiu a ficha”, disse Robin após a vitória. “Tem sido um grande processo, então estou tentando absorver tudo e aproveitar. Estou tão feliz pela minha equipe, eles se esforçaram tanto. Na verdade, fiz isso por eles, pelo esporte e por todos os outros pilotos", completou ela. A neozelandesa ainda levou o prêmio de melhor manobra

Robin Goomes vence a primeira competição feminina do Red Bull Rampage © Long Nguyen/Red Bull Content Pool

Em segundo lugar ficou a canadense Georgia Astle, que estava na lista de reservas do evento e só em setembro recebeu a ligação avisando que iria entrar na competição. Sua descida lhe rendeu 79 pontos. O terceiro lugar ficou com Casey Brown, um ícone do freeride, com 77,33 pontos.

Vaea Verbeeck ficou com o prêmio Samsung Galaxy Trailblazer por sua linha progressiva e inventiva. Já a argentina Cami Nogueira levou o prêmio BFGoodrich Tires Toughness Award por tentar uma queda de 15,5 m nos treinos. Cami não conseguiu disputar as finais, mas segue determinada a voltar no ano que vem e deixar sua marca. ODECKED Digger foi para a equipe do neozelandês Vinny Armstrong.

Red Bull Rampage 2024: feminino

ATLETA PAÍS NOTA Robin Goomes 🇳🇿 Nova Zelândia 85,00 Georgia Astle 🇨🇦 Canadá 79,00 Casey Brown 🇳🇿 Nova Zelândia 77,33 Vaea Verbeeck 🇵🇫 Taiti 72,66 Vero Sandler 🇳🇿 Nova Zelândia 71,00

