Tom Pidcock Fenômeno do MTB tem títulos mundiais em quatro categorias diferentes do ciclismo

Tom Pidcock é um fenômeno multidisciplinar do ciclismo. Quando não está vencendo etapas do Tour de France na estrada ou levando para casa a camisa arco-íris do Mundial de Ciclocross , o inglês nascido em Leeds pode ser encontrado nas pistas de mountain bike. Se ele é bom? O cara é campeão europeu e olímpico.