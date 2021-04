Martin Fuksa queria o hóquei, mas o DNA era de canoagem

era o hóquei no gelo. No ginásio da pequena Nymburk, cidade de 15 mil habitantes perto de Praga, ele imitava as jogadas de seu ídolo Jaromír Jágr, um dos principais atletas da história do hóquei tcheco, campeão olímpico e bicampeão mundial.

falou muito mais alto. Filho de Petr Fuksa, ex-atleta da modalidade e com 11 medalhas em Mundiais no currículo, Martin deixou o stick (taco) de lado aos 14 anos e adotou a canoa como companheira inseparável. E pode crer que não houve motivo pra se arrepender da escolha.

Mas o DNA da canoagem de velocidade falou muito mais alto. Filho de Petr Fuksa, ex-atleta da modalidade e com 11 medalhas em Mundiais no currículo, Martin deixou o stick (taco) de lado aos 14 anos e adotou a canoa como companheira inseparável. E pode crer que não houve motivo pra se arrepender da escolha.

Mas o DNA da canoagem de velocidade falou muito mais alto. Filho de Petr Fuksa, ex-atleta da modalidade e com 11 medalhas em Mundiais no currículo, Martin deixou o stick (taco) de lado aos 14 anos e adotou a canoa como companheira inseparável. E pode crer que não houve motivo pra se arrepender da escolha.

é uma das maiores esperanças de medalha do país para a Olimpíada. E justamente por isso ele é um obstáculo enorme pro Isaquias Queiroz, um dos principais atletas brasileiros da atualidade e um dos melhores do mundo na canoagem de velocidade. Os dois travam duelos intensos por todos os títulos há anos.

Atual número 2 do ranking mundial na prova C1 1000, Martin Fuksa é uma das maiores esperanças de medalha do país para a Olimpíada. E justamente por isso ele é um obstáculo enorme pro Isaquias Queiroz, um dos principais atletas brasileiros da atualidade e um dos melhores do mundo na canoagem de velocidade. Os dois travam duelos intensos por todos os títulos há anos.

Atual número 2 do ranking mundial na prova C1 1000, Martin Fuksa é uma das maiores esperanças de medalha do país para a Olimpíada. E justamente por isso ele é um obstáculo enorme pro Isaquias Queiroz, um dos principais atletas brasileiros da atualidade e um dos melhores do mundo na canoagem de velocidade. Os dois travam duelos intensos por todos os títulos há anos.

Até agora, Fuksa leva uma pequena vantagem na disputa. Nos três Mundiais mais recentes, o tcheco chegou à frente do brasileiro duas vezes: em 2017 e 2018, ele ficou com a medalha de prata, e Isaquias levou o bronze. O troco aconteceu em 2019, quando o brasileiro ganhou a medalha de ouro e Martin terminou fora do pódio, em quinto.

Até agora, Fuksa leva uma pequena vantagem na disputa. Nos três Mundiais mais recentes, o tcheco chegou à frente do brasileiro duas vezes: em 2017 e 2018, ele ficou com a medalha de prata, e Isaquias levou o bronze. O troco aconteceu em 2019, quando o brasileiro ganhou a medalha de ouro e Martin terminou fora do pódio, em quinto.

Até agora, Fuksa leva uma pequena vantagem na disputa. Nos três Mundiais mais recentes, o tcheco chegou à frente do brasileiro duas vezes: em 2017 e 2018, ele ficou com a medalha de prata, e Isaquias levou o bronze. O troco aconteceu em 2019, quando o brasileiro ganhou a medalha de ouro e Martin terminou fora do pódio, em quinto.

Como Henrique Avancini virou número 1 do mundo no MTB