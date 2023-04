10 fatos incríveis sobre a Wings for Life World Run

Em 2004, Dietrich Mateschitz, cofundador da Red Bull , e o ex-piloto de motocross Heinz Kinigadner resolveram avançar no entendimento sobre lesões da medula espinhal. Assim nasceu a Wings for Life Foundation, que tem como objetivo apoiar projetos de pesquisa e estudos clínicos em todo o mundo. Dez anos depois, a dupla lançou a Wings for Life World Run , corrida de rua que destina 100% do valor das taxas de inscrições para pesquisas em prol da cura de lesões na medula.

Feita para corredores de todas as idades, amadores ou profissionais, a Wings for Life World Run terá sua 10ª edição no dia 7 de maio e as inscrições estão abertas . Como não tem linha de chegada, os participantes largam no mesmo horário, independentemente da cidade onde estejam — no Brasil, por exemplo, será às 8h (de Brasília) — e correm o quanto quiserem. Após 30 minutos, os Catch Cars partem. Quando o carro alcança a pessoa que está correndo, a prova termina pra ela. A última a ser alcançada é declarada a vencedora.

Corredores nas ruas de São Paulo na edição 2022 da Wings For Life World Run © Bruno Terena / Wings for Life World Run

Aqui estão dez fatos importantes que fazem da Wings for Life World Run a corrida de rua mais especial do mundo — e por que você vai amar se resolver se inscrever.

01 Evolução no financiamento

Desde que foi criada, a Wings for Life Foundation arrecadou 38,3 milhões de euros pra pesquisas de lesões na coluna. Até agora, 276 projetos foram financiados, sendo 16 novos desde 2022. "São voltados principalmente na regeneração, reconstrução e danos secundários", diz Verena May, coordenadora científica da Wings for Life Foundation . O ritmo de doações também vem aumentando: em 2022, somou nada menos do que 4,7 milhões de euros.

Mais de 38 mi de euros arrecadados em dez anos de Wings for Life World Run © Joerg Mitter / Wings for Life World Run Programa de reabilitação motora: é para onde vai o fundo arrecadado © Northern Sydney Health Service

02 Corrida democrática

Corredores de 80 anos ao lado de jovens de 18 anos, profissionais ao lado de amadores e de cadeirantes. É uma corrida absolutamente democrática e eclética. Mais de 1 milhão de corredores já foram alcançados pelos Catch Cars. O sucesso também se comprova no número de participantes por edição: em 2014, 35.397 corredores se alinharam na largada, enquanto no ano passado foram 161.892 participantes em 192 países. Isso tudo soma nada menos do que 119 bilhões de passos dados até agora!

Em qualquer lugar do mundo, sozinho ou em equipe, o importante é participar © Mahmut Cinci / Wings for Life World Run

03 Rostos famosos

Pega só esse timaço: o craque do PSG e da seleção brasileira Neymar Jr. , a esquiadora campeã olímpica Lindsey Vonn, a lenda do rali Cyril Despres, o ícone dos esportes aquáticos Robby Naish e o campeão mundial dos 400 metros Karsten Warholm. Todos eles já correram a Wings for Life World Run . "É algo em que todos podem se envolver. Participei com o aplicativo e não sou um corredor nem de longe", disse Christian Horner, chefe de equipe da Red Bull Racing na Fórmula 1.

Cyril Despres correu ao lado do ex-atacante Javier Saviola em Andorra © Sam Decout / Wings for Life World Run

04 Cenários exuberantes

Se você quiser atualizar o plano de fundo do seu celular, a Wings for Life World Run oferece um pacotão de possibilidades. A corrida é global e acontece em cenários exuberantes, que vão do calor do Rio de Janeiro à nevada Oslo, na Noruega.

O Rio de Janeiro continua lindo 🚡⛰️❤️ © Fabio Piva / Wings for Life World Run

05 Atletas inspiradores

Muitas histórias impactantes permearam esses quase dez anos de prova. Em 2018, David Mzee, paralitico há anos, atingiu um marco pessoal, ao se levantar da cadeira de rodas e percorrer 390 metros em Zug, na Suíça. No mesmo ano, a apresentadora de TV Tiphany Adams completou sua primeira prova, comemorando um feito até milagroso, após ser declarada morta na beira da estrada após um acidente de carro quando tinha 17 anos.

06 A evolução do Catcher Car

A Wings for Life World Run foi pioneira no conceito de uma linha de chegada em movimento de Catcher Cars. A maioria dos competidores consegue se manter na prova por até 30 minutos antes de serem alcançados. Mas alguns vão além. É o caso do campeão mundial masculino de 2016, o italiano Giorgio Calcaterra, que completou 88,44 km à frente do Catcher Car, com tempo total de 5h30min de prova.

Os carros começam a 15 km/h, para dar chance a todos. Após uma hora e meia, aumenta a velocidade para 16 km/h e 17 km/h uma hora depois. E embora o objetivo seja manter-se em movimento o máximo de tempo possível, não é raro que muitos desacelerem pra dar uma olhada nos pilotos famosos destes carros. Entre eles, Henrik Kristoffersen, o mais jovem medalhista da história do esqui alpino olímpico, o bicampeão mundial de rali Calos Sainz ou o ex-piloto de Fórmula 1 David Coulthard.

Aí vem o Catcher Car 🏃‍♂️🚗 © Fabiano Mancesti / Red Bull Content Pool

Mas não é necessário ir a um local onde a prova física com Catcher Car esteja sendo disputada. Você pode baixar o app, se inscrever e correr onde quiser. Se resolver participar na rua da sua casa, por exemplo, basta colocar um fone de ouvido e acompanhar o carro virtual te perseguir. Na mesma velocidade do Catcher Car físico.

07 Embaixadores ilustres

A melhor corrida de rua do mundo coleciona uma série de apoiadores famosos. Em 2021, para aumentar a conscientização sobre a pesquisa da medula espinhal, os jogadores do RB Leipzig usaram camisetas com o escudo Special Wings for Life na manga da camisa durante uma partida válida pela terceira fase da Copa da Alemanha, diante do Bochum, na Red Bull Arena. A ex-surfista australiana Sam Bloom tornou-se embaixadora após ficar paralisada.

A camisa mais do que especial do RB Leipzig © Thomas Eisenhuth / Motivio/Red Bull Content Pool

08 Apoio até no espaço

Até fora do planeta há quem acene para a Wings for Life World Run . Em 2020, a ex-fisióloga da Agência Espacial Europeia, Rebecca Forth, falou sobre a importância da corrida e de eventos deste tipo. "Sabemos que a corrida libera hormônios de felicidade, melhora o sono, reduz a ansiedade, aumenta a força, o metabolismo e o condicionamento físico em geral. Mas, ao estudar os astronautas no espaço, os cientistas descobriram alguns benefícios empolgantes da corrida que a maioria das pessoas nem pensaria."

09 Conquistas extraordinárias

É difícil não repetir uma Wings for Life World Run . Teve gente que viciou tanto na prova que fez história. Nina Zarina, por exemplo, venceu quatro das nove provas mundiais até agora. Já Aron Anderson foi campeão três vezes na prova masculina em sua cadeira de rodas.

Aaron Anderson, uma lenda do Wings for Life World Run © Tomislav Moze / Wings for Life World Run

10 Dedicação máxima

A Wings for Life World Run é feita também para quem treina duro e mira na quebra das próprias marcas. O canadense Blaine Penny, por exemplo, tinha uma rotina de seis dias por semana em duas sessões com colinas, trotes ou corridas longas, além de três corridas leves. Tudo isso totalizando entre 90 e 130 km por semana.

O cadeirante Aron Anderson lembra que o treinamento pode incluir desde surfski até esqui cross country. "O sucesso nos esportes é tanto da mente quanto do corpo. Encare todos aqueles treinos duros como uma forma de sintonizar sua mente tanto quanto uma forma de melhorar seu corpo."

Jo Fukuda, o campeão de 2022, correu o total de 64.43 km © Joerg Mitter / Red Bull Content Pool

