Por que você deve meditar enquanto corre

se torne um espaço de reflexão, exploração, atenção ao momento presente para que eu me conecte com o mundo a minha volta”, disse à revista "Runner's World" Sarah Attar, segunda mulher saudita a competir nos Jogos Olímpicos - ela disputou os 800 metros em Londres-2012.

Os resultados positivos geraram mais pesquisas e novos grupos de estudo até 1995, quando Kabat-Zinn fundou o Centro de Mindfulness em Medicina, Saúde e Sociedade que atende de grandes executivos a atletas de alto rendimento. “Eu permito que minha corrida se torne um espaço de reflexão, exploração, atenção ao momento presente para que eu me conecte com o mundo a minha volta”, disse à revista "Runner's World" Sarah Attar, segunda mulher saudita a competir nos Jogos Olímpicos - ela disputou os 800 metros em Londres-2012.

Os resultados positivos geraram mais pesquisas e novos grupos de estudo até 1995, quando Kabat-Zinn fundou o Centro de Mindfulness em Medicina, Saúde e Sociedade que atende de grandes executivos a atletas de alto rendimento. “Eu permito que minha corrida se torne um espaço de reflexão, exploração, atenção ao momento presente para que eu me conecte com o mundo a minha volta”, disse à revista "Runner's World" Sarah Attar, segunda mulher saudita a competir nos Jogos Olímpicos - ela disputou os 800 metros em Londres-2012.

Quais os benefícios da meditação para a corrida?