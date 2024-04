De friagem a dor nas costas: não deixe esses 7 mitos te impedirem de correr

Fisiculturistas que treinam pra ficar com músculos enormes realmente não costumam ser os mais rápidos na corrida, mas o treinamento de força adequado é essencial para quem corre. O ideal é o treinamento funcional, que se concentra em sequências de movimentos e treina grupos musculares em vez de apenas músculos individuais. Uma parte superior do corpo forte proporciona estabilidade, enquanto músculos potentes do abdome e das costas evitam a tensão excessiva na coluna.

O suor esfria o corpo. E com a prática de exercícios, você consegue "treinar" as glândulas sudoríparas. Pessoas que fazem treinamento de resistência regularmente suam com mais eficiência. As pessoas que estão em boa forma física também começam a suar mais rapidamente. Além disso, a quantidade de suor é determinada geneticamente. O que dá pra dizer é que mais esforço é igual a mais calor e, por isso, mais suor.

