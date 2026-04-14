Menos é mais: 7 práticas pra evitar antes da corrida

Uma das melhores coisas da corrida é que você pode praticá-la em praticamente qualquer lugar e a qualquer momento - não precisa de preparação, certo? Bem, isso é ótimo se você estiver fazendo uma corrida tranquila ao redor do quarteirão. Mas se estiver levando o esporte mais a sério e querendo encarar um desafio como a Wings for Life World Run , então a boa preparação é essencial.

Aqui vamos dar uma olhada em sete coisas que você deve evitar antes de correr pra que possa dar o melhor de si e otimizar seu treinamento.

01 Dormir pouco

Dormir o suficiente ajudará no seu treinamento e desempenho esportivos © Romina Amato/Red Bull Content Pool

Os corredores adoram comparar as distâncias que percorrem, seu ritmo médio e a frequência de suas sessões de treinamento. Mas talvez eles não se concentrem tanta energia na quantidade de sono, embora essa seja uma das partes mais importantes do treinamento.

O sono não apenas permite que o corpo e a mente se recuperem, mas também apoia a função imunológica. Ele libera hormônios de crescimento que são importantes pra construção de músculos e regeneração do corpo. Portanto, durma bastante, antes e depois de correr.

02 Hidratação sem um plano

Hidratação é fundamental © Desmond Louw/Red Bull Content Pool

Há uma maneira certa e uma maneira errada de você se hidratar, especialmente antes de correr. Nunca é uma boa ideia você tomar litros de água antes da corrida ou beber água mineral com gás no último minuto. Seu corpo não vai te agradecer.

Uma maneira melhor de se manter hidratado é beber bastante água por um período mais longo, mesmo nos dias em que você não estiver treinando. Dessa forma, seu corpo também permanecerá suficientemente hidratado quando você precisar dar um gás maior.

03 Comer errado

Espere pelo menos duas horas depois de comer antes de sair pra correr © Bazzoka Creative GmbH/Red Bull Content Pool

Tentar se abastecer de carboidratos em uma grande refeição logo antes de uma corrida é um grande erro. Comer logo antes da prova sobrecarrega o estômago e desvia energia valiosa pra digestão. Lembre que a ideia é ter energia pra correr muito.

Em vez disso, espere duas horas entre o fim da refeição e o começo do treino ou da prova. Além de alimentos açucarados, é melhor evitar alimentos gordurosos ou ricos em fibras - isso porque a gordura é difícil de digerir, e as fibras estimulam a digestão.

04 Alongamento estático

O alongamento estático antes de correr é contraproducente © Romina Amato/Red Bull Content Pool

O alongamento estático (manter um alongamento por um período prolongado) antes de uma corrida é contraproducente por dois motivos. Primeiro, os músculos alongados têm menor capacidade de desempenho, reduzindo a velocidade e a força muscular.

Em segundo lugar, a menor tensão muscular aumenta o risco de lesões, pois um músculo esticado tem menos elasticidade e força máxima. Isso significa que seu aquecimento deve consistir em alongamento dinâmico, como balançar as pernas. Deixe o alongamento estático pra depois da corrida!

05 Não planejar idas ao banheiro

Não se esqueça de ir ao banheiro antes do início da corrida! © Philip Platzer for Wings for Life World Run

Você realmente não quer treinar com a bexiga ou o intestino cheios, portanto, é sempre melhor ir ao banheiro antes de correr. Não deixe de fazer uma última visita ao banheiro, mesmo que você não tenha certeza de que precisa. Além disso, talvez seja necessário melhorar a hidratação e a nutrição se você fizer pausas frequentes pra ir ao banheiro durante a corrida.

06 Correr sem meias

Não se esqueça de suas meias ao correr © Greg Poissonnier/Red Bull Content Pool

Quando as temperaturas sobem, às vezes é tentador correr sem meias, mas não faça isso. As meias de corrida funcionais, em particular, não só ajudam a evitar bolhas e assaduras nos pés, mas também são respiráveis e deixam o suor sair, assim como uma camisa de corrida funcional. Mas você deve se certificar de que suas meias tenham um ajuste perfeito e não estejam amassadas.

07 Usar tênis de corrida novos

Nunca use tênis de corrida novos numa prova © Phil Pham/Red Bull Content Pool

Você seguiu seu plano de treinamento, tomou cuidado com todas as proibições acima e está pronto pro grande dia. O que pode haver de errado em usar tênis de corrida novos? Na verdade, muita coisa!

Os tênis novos sempre devem ser amaciados antes de ser usados, mesmo que seja exatamente o mesmo modelo de tênis que você tinha antes. O material precisa se esticar, e seus pés precisam se acostumar com os tênis.

Inscreva-se na Wings for Life World Run em 10 de maio de 2026 e se coloque à prova!