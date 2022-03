Correr por uma causa: Wings For Life World Run vem aí!

, muito mais importante que a competição é a finalidade: o valor arrecadado com as inscrições é revertido para pesquisas que buscam a cura de

A Wings For Life World Run rola desde 2014 e neste período já reuniu mais de 925 mil corredores, amadores e profissionais, de 195 países. Em 2021, a corrida teve a maior adesão de toda a sua história, com participação de 184.236 pessoas em todo o mundo e arrecadação de 4,1 milhões de euros.

Independentemente do país em que você esteja e do fuso horário, todos os corredores começam a correr ao mesmo tempo. A largada No Brasil está marcada para 8h (de Brasília). E sim, isso significa que no Japão, por exemplo, a prova terá início às 20h, no horário local.

