Teve recorde! Olha como foi a Wings for Life World Run 2024

Corredores profissionais e amadores, cadeirantes ou não, de 169 países e 192 nacionalidades enfrentaram os mais diferentes percursos e condições climáticas. Enquanto a Cidade do Cabo, na África do Sul, tinha um belo dia de sol, Tóquio via corredores encarando a chuva à noite. O percurso mais frio foi feito em Quebec, no Canadá, com 5°C, e o mais quente, em Lucknow, na Índia (41°C).