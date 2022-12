6 razões para começar a dançar em 2023

A dança é uma expressão universal de libertação e alegria através do movimento. A sensação de mover o corpo no ritmo da música, ou simplesmente ver alguém executar um simples movimento de dança que nos inspira instantaneamente, é uma característica universal que consegue transpor fronteiras de um jeito que nenhum idioma é capaz.

Pra dançar você só precisa do seu corpo e nada mais. Nem a timidez é um problema: algumas pessoas adoram dançar livremente e descontroladamente na privacidade de suas próprias casas, sem se importar com forma ou técnica, mas simplesmente querendo se soltar e se perder no fluxo da música.

Para algumas pessoas, a dança é uma forma de terapia e libertação de tensões – ou simplesmente uma forma de suprir a falta de criatividade que às vezes fica esquecida na correria do dia a dia. Seja em um clube ou bar, uma sala de aula, quarto, cozinha ou banheiro, as pessoas dançam para se soltar e se libertar de tudo que as chateia.

