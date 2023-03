Como foi que a dança afro virou uma cultura global

Red Bull Dance Your Style A competição de danças urbanas mais legal do mundo está de volta ao Brasil!

Em "(Un)credited", veteranos da cena da dança nigeriana como Yeni Kuti, filha da lenda Fela Kuti — que estava no olho do furacão enquanto seu pai criava o Afrobeat —, refletem sobre a maneira como elementos da dança afro foram incorporados pela cultura global. Até hoje, milhões de views são gerados enquanto seus verdadeiros criadores recebem muito pouco ou nenhum reconhecimento. Acredite, tem muita gente que acha que o twerk foi inventado pela Miley Cyrus.

O documentário também apresenta entrevistas com artistas que, enquanto lutavam para garantir a grana do mês, se inspiravam nos pioneiros da dança afro para criar hits que pareciam feitos sob medida para o movimento. Um deles é Davido, cuja música "Skelewu" se tornou uma das músicas dance mais tocadas na África em 2013.

"(Un)credited" continua provando que o poder contagiante da dança afro não conhece limites ao mostrar como Seyi Oluyole, fundadora da Dream Catchers Academy — internato educacional gratuito para meninas órfãs que mescla educação e arte, usando a dança para ajudar as crianças a se sentirem enxergadas — teve seu trabalho reconhecido internacionalmente: um vídeo que ela filmou com seus filhos viralizou e inspirou a modelo Naomi Campbell a visitar sua escola, trazendo atenção do mundo para a Dream Catchers Academy.

Seyi Oluyole, the founder of Dream Catchers Academy

Finalistas da edição nigeriana do Red Bull Dance Your Style em 2019, Blayke e Bjmiah representam a nova geração da dança afro em "(Un)credited". Blayke é o mais velho de cinco irmãos e luta para ter uma carreira na dança enquanto sente a pressão de precisar ajudar no sustento da família — fora das competições desde 2017, ele vê sua chegada na final da competição reacender sua crença de que pode se dar bem como dançarino.

Blayke, finalista do Red Bull Dance Your Style Nigeria 2019

Os outros finalistas nacionais que aparecem no documentário – como P-Boi, C-Fly, Sarah Bhlac, Smack, Locking-Mike, Sage Youngsmack, Reck Empire, Charles, TomTom, Big Chinx e Locking-Sion – estão todos entre os melhores dançarinos da Nigéria. Enquanto os apresenta, o filme, que tem produção de Keane Balt, direção de Kyla Philander e direção criativa de Andrew Kirkby (com história original de Toheeb Azeez e Shafaur Keffy Kafayet), também traz demonstrações de passos famosos de dança afro, como Afro JuJu, Makosa, Swo, Galala, Azonto, Etigi, Sekem e Shaku Shaku.

