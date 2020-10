A hora certa de alongar: antes ou depois de dançar?

Quem é apaixonado por dança já passou pelo menos uma semana com medo de executar algum movimento por causa de alguma dorzinha muscular típica de um estiramento – e que parece que nunca mais vai passar. Mas isso é normal, porque a maioria lembra da importância de se alongar apenas aprendendo com os erros.

Embora com o passar dos anos a gente perceba que o alongamento deve sempre fazer parte de um treinamento, continuamos a cometer erros na maneira de alongar. Aqui estão algumas dicas de como e quando se alongar da maneira correta, para você mandar bem na coreografia sem precisar se preocupar com mais nada.

Antes de dançar