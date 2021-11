B-Boy Amir passou fome pra aprender o breaking

Amir também foi o primeiro campeão mundial do Red Bull BC One que não estava entre os B-Boys convidados. Ele venceu a cypher do seu país e precisou passar pela Last Chance Cypher até conquistar o título. "Senti o poder na minha alma e na minha mente e estou feliz de poder mostrá-lo aqui", disse Amir, logo após a vitória.

Amir, o primeiro B-Boy do Cazaquistão a vencer o Red Bull BC One

. Um dia, voltando pra casa, viu um cartaz anunciando aulas de breaking. A família não tinha dinheiro pra bancar os treinos, e aí? “Eu usava o dinheiro da merenda pra pagar as aulas, e por não comer tinha dor de estômago, era difícil me concentrar na escola", lembra Amir.

Nada disso fez Amir desistir da sua paixão e não demorou pro seu professor de breaking, o B-Boy Polovinka, descobrir o que estava acontecendo e deixar seu aluno mais talentoso fazer aulas de graça. "Tive problemas quando criança, mas isso me empoderou. Acho que muitos artistas têm alguma dor do passado e por isso eles praticam muito e fazem arte. É assim comigo também", afirma Amir.

E vieram os campeonatos. No Outbreak, Amir ajudou o Cazaquistão a chegar ao segundo lugar na batalha país contra país. No IBE, sua crew se saiu bem, mas não foi nada que chamou muito a atenção da cena. Mas isso mudou em 2020, na segunda vez que o B-Boy viajou para competir na Europa.

