8 batalhas temáticas de breaking que você precisa conhecer

costuma ser frente a frente – ou seja, com os juízes decidindo quem ganhou após cada breaker ou crew ter se apresentado um certo número de rodadas ou no limite de tempo. Mas algumas competições misturam conceitos que deixam as coisas ainda mais emocionantes. Veja abaixo oito

, na Holanda, a Batalha do Chinelo rolou pela segunda vez no Brasil em 2022, durante a etapa nacional do

Bonnie and Clyde é uma competição de dois contra dois na qual os pares que participam devem ser compostos por uma B-Girl (Bonnie) e um B-Boy (Clyde). Muitas vezes são as B-Girls que se enfrentam entre si, assim como os B-Boys, mas não é uma regra. O B-Boy de uma dupla também pode batalhar contra a B-Girl do par adversário e vice-versa.

Bonnie and Clyde é uma competição de dois contra dois na qual os pares que participam devem ser compostos por uma B-Girl (Bonnie) e um B-Boy (Clyde). Muitas vezes são as B-Girls que se enfrentam entre si, assim como os B-Boys, mas não é uma regra. O B-Boy de uma dupla também pode batalhar contra a B-Girl do par adversário e vice-versa.

Bonnie and Clyde é uma competição de dois contra dois na qual os pares que participam devem ser compostos por uma B-Girl (Bonnie) e um B-Boy (Clyde). Muitas vezes são as B-Girls que se enfrentam entre si, assim como os B-Boys, mas não é uma regra. O B-Boy de uma dupla também pode batalhar contra a B-Girl do par adversário e vice-versa.