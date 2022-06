Como fazer windmill, mais famoso movimento do breaking

O breaking tem alguns powermoves fascinantes. Um dos mais básicos, e nem por isso menos impactante, é o windmill . O movimento , conhecido mundialmente pelo seu nome em inglês – tanto pela origem norte-americana do breaking quanto para tentar unir ainda mais breakers através de termos em comum –, também é chamado aqui no Brasil de moinho de vento, tradução direta do nome original.

É um daqueles movimentos que B-Boys e B-Girls são aconselhados a aprender no início da carreira, pois forma a base de muitos combos e possui variações que podem melhorar suas performances gerais com o passar do tempo. No windmill, o breaker apoia os ombros no chão e faz movimentos giratórios com a cintura e as duas pernas para o alto. Não é um movimento muito difícil de se aprender, mas para isso é preciso desenvolver algumas habilidades e, claro, praticar bastante até acertar.

Membro da crew Red Bull BC One All Stars , B-Boy Wing é mundialmente conhecido por seus powermoves executados com perfeição. SUa principal dica para um windmill perfeito é pensar no corpo como uma unidade. “É bom usar todo o corpo. A parte superior das costas, ombros e cabeça têm que se mover como se você estivesse girando ao pisar em uma prancha de surf”, diz.

Abaixo, o sul-coreano ensina passo a passo o que um breaker iniciante precisa fazer para dominar o windmill.

Aquecendo

"Para fazer o windmill, você não pode nunca se esquecer de que vai precisar usar a força centrípeta", diz B-Boy Wing. Para isso, é necessário desenvolver flexibilidade e força. "Por esse motivo o windmill é um dos powermoves mais importantes para ensinar ao nosso corpo outros movimentos do breaking", continua Wing.

O windmill também pede que o breaker conduza sua força através das pernas, mantendo-as sempre abertas em forma de V. No começo, é normal elas não abrirem, então Wing aconselha praticar exercícios de alongamento no chão, mantendo as pernas abertas em forma de V. No windmill, quanto mais abertas as pernas estiverem, mais impulso o breaker terá, fazendo assim com que seu corpo gire por mais tempo.

Alongamento para ajudar a ampliar as posições das pernas © Wayne Reiche / Red Bull Content Pool

Se liga!

“Embora o risco de lesão seja baixo, lembre-se de que essa técnica demanda foco e concentração para evitar contratempos”, diz Wing. A dica do B-Boy é colocar toalhas enroladas perto dos quadris para evitar se machucar ao praticar o movimento nos estágios iniciais. Ele também sugere usar um gorro para evitar preocupação com a cabeça batendo no chão.

Também é importante concentrar-se na posição do corpo. Na maioria das vezes, os ombros e mãos fariam contato com o chão, portanto, é importante evitar rolar de costas ou deslocar o peso do corpo para o peito ao praticar.

Wing ministra workshop no Red Bull BC One Cypher India 2019 © Ali Bharmal / Red Bull Content Pool

Passo 1

A posição inicial é o crab freeze. Nela, ambas as mãos devem estar em contato com o chão, com a mão esquerda diretamente sob o quadril e os dedos apontando para a esquerda. O cotovelo esquerdo deverá permanecer curvado, servindo de apoio para a barriga. A maior parte do peso corporal será suportada pela mão esquerda, enquanto a mão direita se aproximará do ombro direito para ajudar no equilíbrio. As pernas (em forma de V) e cabeça devem permanecer no ar, enquanto o corpo estará quase paralelo ao chão.

Passo 2

A partir do crab freeze, gire as pernas no sentido horário, impulsionando o movimento com um chute do pé direito e trazendo as duas pernas em direção à cabeça.

Passo 3

Simultaneamente ao Passo 2, abaixe o corpo sobre o ombro direito para abrir caminho para as pernas girarem. Nessa hora, você estará basicamente de cabeça para baixo, fazendo a transição do peso do corpo das mãos para os ombros. Dobre seu ombro neste momento para não machucá-lo.

5 min Wing em Bangalore B-Boys e B-Girls de Bangalore contam para B-Boy Wing suas histórias no breaking e qual futuro enxergam para a cena da cidade.

Passo 4

Gire suas pernas no ar fazendo um círculo completo. Ambos os ombros devem estar em contato com o chão. Certifique-se de não cair de costas – descanse seu peso corporal apenas em seus ombros neste momento.

Passo 5

Mova o peso do corpo para a frente novamente e abaixe as mãos para retornar à posição original de crab freeze, completando assim o windmill. A partir daqui, você pode chutar novamente e executar uma sequência de windmills.

Para acelerar o processo de aprendizado, B-Boy Wing recomenda a pratica diária do movimento, por pelo menos duas horas com concentração total. “Se você fizer isso, será capaz de dominar o windmill em apenas um mês”, avalia.

B-Boy Cico faz o windmill © Maurice van der Meijs / Red Bull Content Pool

Baixe agora o app da Red Bull TV e tenha acesso a vídeos, filmes e séries!