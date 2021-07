Campeão do breaking fez da limitação um superpoder

Bosila Banya tem um nome mais conhecido do que este aque está nos seus documentos: B-Boy Junior . Ele é um dos personagens mais icônicos da cena breaking atual. Famoso pela força sobre-humana, o francês impressiona com suas acrobacias de parada de mão, só não mais impressionantes do que sua incrível jornada de limitação física à elite da dança mundial.

Aos 40 anos, B-Boy Junior tem no currículo diversos internacionais, sendo membro de duas das principais crews do planeta, Red Bull BC One All Stars e Flying Steps. Pra chegar até este lugar, Junior precisou superar grandes desafios: "Eu tive poliomielite aos 3 anos. A diferença entre as outras crianças e eu ficou evidente quando percebi que não conseguia correr tão rápido quanto elas", conta.

B-Boy Junior © Markus Berger/Red Bull Content Pool

A doença, cuja única forma de prevenção é a vacinação, é causada por um vírus e pode acarretar paralisia nos membros inferiores. Mas B-Boy Junior não desistiu e colocou toda a sua energia em esportes como como tênis de mesa e boxe. "E quando jogava futebol, eu era o goleiro", lembra. "Sempre que as pessoas me faziam sentir que eu não podia fazer algo, me esforçava ainda mais para provar que elas estavam erradas".

Campeã de superação A americana Wilma Rudolph também enfrentou a poliomielite e mal andava. Mas virou uma gigante do atletismo. Medalha de ouro A recompensa pelo seu esforço aconteceu em 1960: em Roma, foi campeã olímpica dos 100 e 200 metros rasos.

Além de brincar com os amigos, Junior adorava escutar Michael Jackson e imitar os complicados passos de dança do Rei do Pop. Pra compensar os movimentos que não conseguia reproduzir por causa da sua limitação, o francês criou seu próprio mix de ginástica e artes marciais, incluindo movimentos que poderia fazer com as mãos.

B-Boy Junior © Hugues Lawson-Body/Red Bull Content Pool

Mesmo sem conhecer o estilo, o futuro B-Boy já estava dançando breaking ali mesmo, na sala de casa. “Quando eu tinha 12 anos, vi alguns breakers na TV e, para minha surpresa, seus movimentos eram bem parecidos com os meus", recorda Junior. Ele havia então encontrado sua paixão e, a partir daí, passou a treinar sem parar. "Logo as crianças pararam de me ver como o garotinho deficiente e eu me tornei o cara com movimentos malucos".

No mesmo ano, dois professores de dança notaram os movimentos diferentes daquele pequeno breaker francês. "Eles descobriram meu talento e me adotaram", diz. A partir de então, Junior encontrou a plataforma que precisava para mostrar seu talento ao mundo. "O que sempre me ajudou nos momentos difíceis foi minha maneira de pensar", avalia. "Tento pensar sobre o que tenho e o que quero, em vez do que não tenho e do que sinto falta.”

+ Acompanhe a crew Flying Steps em apresentações pelo mundo na série Follow The Steps ! Assista abaixo ao primeiro episódio:

Chegou a Hora

Baixe agora o app da Red Bull TV e tenha acesso a vídeos, filmes e séries!