Victor, o B-Boy que está conquistando o mundo

. O evento, organizado pela Federação Mundial de Dança Esportiva (WDSF), foi o primeiro grande evento do ciclo que terminará com a disputa olímpica em 2024.

Nascido em Orlando, no estado americano da Flórida, Victor aprendeu os primeiros passos do breaking com o pai, um B-Boy mexicano. As aulas começaram em 2000, quando tinha 6 anos, mas não foi amor à primeira vista. Mas em 2005, encorajado por um primo, Victor voltou a praticar e sentiu uma paixão avassaladora pela dança.

Na base de muito treinamento para aumentar força e resistência, Victor desenvolveu um estilo que ele mesmo descreve como "divertido, livre e energético" e que o faz se sentir flutuando enquanto dança. "O breaking é arte e tento sempre agregar à minha dança novos conceitos e movimentos com apenas uma perna ou com uma das mãos", conta o B-Boy.

Fã do funk e do soul dos anos 70, o B-Boy também tem a música como aliada. “Antes de um grande evento, sempre ouço muito James Brown pra relaxar, ele me ajuda a manter a cabeça no lugar", conta. Assim, Victor consegue manter a mente positiva, algo que considera fundamental. “Eu sempre tento ter pensamentos como: 'você é o melhor' ou 'a pista de dança pertence a você'. Gosto de fazer isso', afirma.

