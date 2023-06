Só tem no Brasil: a ginga que transforma o breaking

nasceu nos anos 70 no Bronx, em Nova York, e hoje está por todo lado, espalhado pelo mundo. Muito mais que uma dança, é um dos pilares fundamentais da cultura hip-hop e tá sempre se transformando, graças ao tempero colocado por cada país. No Brasil, o amor a essa arte ganha uma outra dimensão. "Paixão vem antes de tudo pra gente, nos dedicamos com alegria a tudo que fazemos", diz o B-Boy Neguin na série

"Gosto que aqui as coisas não são chiques, elas são reais", fala a B-Girl russa. "É sobre liberdade, é sobre cultura, é sobre se expressar." Para Neguin, isso cria uma cultura única: "A gente não faz as coisas de um jeito forçado e isso transparece no nosso estilo, na nossa fala, no jeito que a gente anda, no nosso sorriso. É o que chamamos de ginga."

"Gosto que aqui as coisas não são chiques, elas são reais", fala a B-Girl russa. "É sobre liberdade, é sobre cultura, é sobre se expressar." Para Neguin, isso cria uma cultura única: "A gente não faz as coisas de um jeito forçado e isso transparece no nosso estilo, na nossa fala, no jeito que a gente anda, no nosso sorriso. É o que chamamos de ginga."

"Gosto que aqui as coisas não são chiques, elas são reais", fala a B-Girl russa. "É sobre liberdade, é sobre cultura, é sobre se expressar." Para Neguin, isso cria uma cultura única: "A gente não faz as coisas de um jeito forçado e isso transparece no nosso estilo, na nossa fala, no jeito que a gente anda, no nosso sorriso. É o que chamamos de ginga."

Não existe uma receita para se ter ginga, mas conectar-se com a natureza é um bom começo. "Na minha cidade, Krasnodar, não temos lugares onde fazer isso", diz Kastet, impressionada com os parques de São Paulo e com como a oportunidade de relaxar em locais como esses a fizeram entender a importância de parar e refletir. "Tudo vem da alma e eu quero alcançá-la porque só assim minha dança vai ser boa."

Não existe uma receita para se ter ginga, mas conectar-se com a natureza é um bom começo. "Na minha cidade, Krasnodar, não temos lugares onde fazer isso", diz Kastet, impressionada com os parques de São Paulo e com como a oportunidade de relaxar em locais como esses a fizeram entender a importância de parar e refletir. "Tudo vem da alma e eu quero alcançá-la porque só assim minha dança vai ser boa."

Não existe uma receita para se ter ginga, mas conectar-se com a natureza é um bom começo. "Na minha cidade, Krasnodar, não temos lugares onde fazer isso", diz Kastet, impressionada com os parques de São Paulo e com como a oportunidade de relaxar em locais como esses a fizeram entender a importância de parar e refletir. "Tudo vem da alma e eu quero alcançá-la porque só assim minha dança vai ser boa."