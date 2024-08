Kley: 'Inspirar pessoas me faz dar sempre o meu melhor'

O presente de aniversário não poderia ter sido melhor: apenas seis dias depois de completar 31 anos, B-Boy Kley levou o título de campeão nacional do Red Bull BC One Brazil 2024 . "É um sonho realizado, sinto que estou no caminho certo", disse o novo campeão ao levar o troféu no agora histórico dia 4 de agosto. Agora Kley segue para a Last Chance Cypher , torneio que decide as vagas derradeiras para a Final Mundial do Red Bull BC One , marcada para dezembro de 2024 no Rio de Janeiro – os ingressos já estão à venda 🔥.

+ Reveja abaixo a Final Nacional do Red Bull BC One Brazil 2024.

O título coroa uma jornada que começou cedo, lá no Pará, terra natal de Cleidson Seabra de Almeida, nome de batismo de Kley. "Lá em Belém tinha um projeto social no meu bairro que tinha várias atividades, como basquete, vôlei, natação, futebol... Eu era fascinado por futebol, mas vira e mexe tinha apresentações de capoeira e isso fez eu me apaixonar pela dança", lembra o B-Boy. "Falei com os capoeiristas e acabei descobrindo que eles davam aula e fui atrás disso."

A descoberta do breaking

Mal sabia Kley que nem precisaria ir tão longe. As aulas aconteciam no mesmo colégio que ele estudava, a Escola Frei Daniel, no bairro do Guamá, só que aos finais de semana. "Acabei descobrindo que também tinha um grupo que ensaiava breaking lá e um dia eu estava assistindo e fui convidado a participar", conta o B-Boy. "Depois de um ano treinando e desenvolvendo meu estilo, comecei a ganhar campeonatos e fui me destacando no bairro, na cidade...", diz Kley, que até hoje faz parte daquele grupo que deu ele sua primeira chance no breaking, o Sheknah Crew.

Sheknah Crew marcando presença na Cypher Belém do Red Bull BC One 2024 © Reprodução (Facebook)

Desde então a relação de Kley com o breaking só se intensificou. "Hoje em dia passo mais tempo fora do Brasil do que dentro do Brasil, porque lá fora tem mais oportunidades, mais convites pra participar de eventos, tá tendo bastante coisa", comemora. "Mas sempre que dá eu volto pra Belém pra passar uns dois, três meses e depois volto pra Europa por mais uns 90 dias e fico nisso, é uma rotina bem corrida."

Sempre preparado pro futuro

Pra quem tá sempre no corre, é preciso estar sempre preparado. "Quando o ano vir eu entro num estágio de laboratório pra criar coisas, trazer outras perspectivas... É algo pesado, de longo prazo, de se preparar pra movimentos que às vezes você não tem confiança pra fazer, então tem que treinar muito", conta Kley.

"Daí eu coleto os movimentos com os quais me sinto mais seguro e treino cardio e funcional, sempre com exercícios pra prevenir lesões e fortalecer", continua o B-Boy. "E cada dia da semana tem um treino específico como movimentação corporal, musicalidade, movimentação de espaço... É uma rotina pesada, eu só pego mais leve perto de campeonatos, mas sempre durmo bem, me alimento bem e me preparo sempre mentalmente pra estar bem no dia da competição."

B-Boy Kley comemora o título nacional do Red Bull BC One 2024 © Marcelo Maragni / Red Bull Content Pool

Mas no final das contas, o que importa pra Kley é poder continuar inspirando as pessoas. "É isso o que mais me motiva. Claro que atualmente um dos meus sonhos é poder ganhar a Final Mundial do Red Bull BC One , pra poder representar o Brasil cada vez mais e assim poder dar uma casa pros meus pais", revela o B-Boy. "Ver a alegria deles através do que eu faço, através do breaking, é o que me deixa mais feliz."

