Maia: 'Meu sonho é ver mais igualdade no breaking'

B-Girl Maia: Nas três vezes que participei do Red Bull BC One Brazil me marcou o camarim das B-Girls. Faz uma enorme diferença em como tudo vai acontecer, a maneira com que as B-Girls se fortalecem ali antes de entrarem no palco é algo que me marcou pra vida. Ali estamos compartilhando um momento único para todas nós, afinal a categoria B-Girl é nova e uma conquista pra cena do mundo todo. Então o fato de estarmos juntas ali é algo que só nós sentimos e entendemos.