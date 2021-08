Bart: 'Minha evolução é sobre consistência'

e isso só me confirmou que dá pra batalhar online e que a gente não pode parar nem quando o mundo para", diz

A motivação vem depois de um 2020 complicado: "Eu tinha muitos shows pra fazer com a [crew alemã] Flying Steps, mas não rolou por causa do lockdown", conta Bart. "Mas já entrei em 2021 mais na pegada, participei das eliminatórias do

O B-Boy cearense Bart venceu a etapa nacional do Red Bull BC One em 2018

. Conheça um pouco mais do cara.

Pra você conhecer melhor o cara, B-Boy Bart respondeu a 15 perguntas rápidas sobre sua vida dentro e fora da dança . Conheça um pouco mais do cara.

Ir à praia com amigos e família.

O que mais gosta de fazer no seu tempo livre?

Ir e voltar no tempo.

Se pudesse ter um superpoder, qual seria? Ir e voltar no tempo.

Viajar com a família.

Uma paixão (além do breaking)?

