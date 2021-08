Quando o cinema encontra o breaking: você já viu esses?

'ABC do... Red Bull BC One'

. "Breaking the Beat" volta ao local que deu origem a tudo isso e, em apenas 10 minutos, revive a história pelo olhar do lendário B-Boy Alien, que estava lá quando tudo começou.

Foi na região do Bronx, em Nova York, que surgiu no fim da década de 70 um estilo de dança que rapidamente conquistou o mundo: o

Foi na região do Bronx, em Nova York, que surgiu no fim da década de 70 um estilo de dança que rapidamente conquistou o mundo: o breaking . "Breaking the Beat" volta ao local que deu origem a tudo isso e, em apenas 10 minutos, revive a história pelo olhar do lendário B-Boy Alien, que estava lá quando tudo começou.

Foi na região do Bronx, em Nova York, que surgiu no fim da década de 70 um estilo de dança que rapidamente conquistou o mundo: o breaking . "Breaking the Beat" volta ao local que deu origem a tudo isso e, em apenas 10 minutos, revive a história pelo olhar do lendário B-Boy Alien, que estava lá quando tudo começou.

Breaking the Beat: in the Bronx

O estilo surgiu em Nova York para pacificar as ruas do Bronx e ganhou o mundo a partir da década de 80.

Nem só de Jennifer Beals dançando "What A Feeling" é feito esse clássico de 1983. Logo no início, "Flashdance" mostra crews pioneiras como a Rock Steady Crew em ação. Com footworks, backslides e freezes extravagantes, a cena ajudou a introduzir o

Nem só de Jennifer Beals dançando "What A Feeling" é feito esse clássico de 1983. Logo no início, "Flashdance" mostra crews pioneiras como a Rock Steady Crew em ação. Com footworks, backslides e freezes extravagantes, a cena ajudou a introduzir o breaking ao mainstream.

Nem só de Jennifer Beals dançando "What A Feeling" é feito esse clássico de 1983. Logo no início, "Flashdance" mostra crews pioneiras como a Rock Steady Crew em ação. Com footworks, backslides e freezes extravagantes, a cena ajudou a introduzir o breaking ao mainstream.