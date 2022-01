7 dicas do B-Boy Neguin pra evoluir seu breaking

Neguin durante a Red Bull BC One All Star Tour 2019

Foi assim que aconteceu: a história do breaking no … Como o movimento saiu de Nova York e chegou aqui

Com grande experiência na capoeira, Neguin percebeu desde cedo que as artes marciais podem ajudar a conhecer o próprio corpo e entender melhor como ele funciona. Um artista marcial precisa saber como girar o quadril para chutar, por exemplo, e esse é o mesmo tipo de movimento usado nos flares. "Se vou fazer um flip, sei como manter meus joelhos na posição correta", diz o B-Boy, "Eu entendo meus quadris, entendo quando preciso ir mais devagar e como respirar. Isso é saber controlar seu corpo."

Com grande experiência na capoeira, Neguin percebeu desde cedo que as artes marciais podem ajudar a conhecer o próprio corpo e entender melhor como ele funciona. Um artista marcial precisa saber como girar o quadril para chutar, por exemplo, e esse é o mesmo tipo de movimento usado nos flares. "Se vou fazer um flip, sei como manter meus joelhos na posição correta", diz o B-Boy, "Eu entendo meus quadris, entendo quando preciso ir mais devagar e como respirar. Isso é saber controlar seu corpo."

Com grande experiência na capoeira, Neguin percebeu desde cedo que as artes marciais podem ajudar a conhecer o próprio corpo e entender melhor como ele funciona. Um artista marcial precisa saber como girar o quadril para chutar, por exemplo, e esse é o mesmo tipo de movimento usado nos flares. "Se vou fazer um flip, sei como manter meus joelhos na posição correta", diz o B-Boy, "Eu entendo meus quadris, entendo quando preciso ir mais devagar e como respirar. Isso é saber controlar seu corpo."