Aqui estão os recordes mais loucos do breaking

Em 12 de novembro de 2015, o alemão Benedikt Mordstein quebrou seu próprio recorde de tempo mais rápido para digitar uma mensagem em um celular enquanto executava head spins, movimento em que se gira sobre a própria cabeça. A mensagem precisava ser um provérbio conhecido com no mínimo 38 caracteres (incluindo espaços) — e o B-Boy conseguiu fazer isso em 56s65. O SMS dizia, em alemão, "Uma galinha cega também pode encontrar um grão".

Como fazer windmill, mais famoso movimento do breaking

rolou em Amsterdã, na Holanda. A cidade é conhecida pelos famosos moinhos de vento — o cenário perfeito para bater o recorde de maior número simultâneo de windmills ("moinho de vento", em inglês) em 30 segundos. Pois mais de 70 B-Boys se juntaram no dia 20 de setembro em uma plataforma sobre as águas e completaram a façanha.

Assista a mais de 70 B-Boys executando o movimento acrobático do windmill em frente a famosas paisagens holandesas