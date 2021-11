Logistx e Amir: os campeões mundiais do Red Bull BC One

do mundo, que este ano rolou em Gdansk, na Polônia, pela primeira vez teve 16 B-Girls na Final Mundial, na quarta vez que as minas competiram. Mas não foi só isso. Dois países levaram títulos inéditos: a B-Girl Logistx levou o troféu pros EUA e, entre os B-Boys, a conquista foi de Amir, do Cazaquistão.

B-Boy Amir, campeão do Red Bull BC One 2021

"Senti o poder na minha alma e na minha mente e estou feliz de poder mostrá-lo aqui", conta Amir. Representando a crew Predatorz, sua jornada começou como campeão do Red Bull BC One Cypher Cazaquistão e dois dias antes da Final Mundial ele se classificou avançando pela Last Chance Cypher .

