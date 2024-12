Final Mundial do Red Bull BC One 2024: a expectativa de quem está lá

Red Bull BC One World Final A grande Final Mundial do Red Bull BC One 2024 já tem endereço: a Farmasi Arena, no Rio de Janeiro!

E o cara tem expectativas altas pra Final Mundial em terras cariocas. "Estive em Paris no ano passado, mas aqui é tudo diferente: tem a energia do funk, do passinho... Acho que isso pode deixar os gringos mais inspirados, mas é mais calor também, então vamos ver no que vai dar", diz o atleta. "Mas com certeza o nível vai ser muito alto e eu estou na torcida pelo time Brasil", conclui.