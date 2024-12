Red Bull BC One World Final A grande Final Mundial do Red Bull BC One 2024 já tem endereço: a Farmasi Arena, no Rio de Janeiro!

Menos de quatro meses depois da estreia olímpica da modalidade, o mais importante campeonato de breaking 1x1 chega à cidade trazendo breakers, jornalistas e fãs do mundo inteiro. Cada um com uma cultura diferente, mas todos com uma imensa paixão pela dança.

Menos de quatro meses depois da estreia olímpica da modalidade, o mais importante campeonato de breaking 1x1 chega à cidade trazendo breakers, jornalistas e fãs do mundo inteiro. Cada um com uma cultura diferente, mas todos com uma imensa paixão pela dança.

Menos de quatro meses depois da estreia olímpica da modalidade, o mais importante campeonato de breaking 1x1 chega à cidade trazendo breakers, jornalistas e fãs do mundo inteiro. Cada um com uma cultura diferente, mas todos com uma imensa paixão pela dança.

Fez as contas? No total serão 35 países representados no palco. "O que manteve vivo e forte o breaking foi a resistência de anos de luta por espaço, e com a visibilidade mundial, muitas portas que estavam fechadas se abriram", diz B-Boy Andrezinho, que em 2006, na terceira edição do

Fez as contas? No total serão 35 países representados no palco. "O que manteve vivo e forte o breaking foi a resistência de anos de luta por espaço, e com a visibilidade mundial, muitas portas que estavam fechadas se abriram", diz B-Boy Andrezinho, que em 2006, na terceira edição do Red Bull BC One , foi o primeiro jurado brasileiro da Final Mundial.

Fez as contas? No total serão 35 países representados no palco. "O que manteve vivo e forte o breaking foi a resistência de anos de luta por espaço, e com a visibilidade mundial, muitas portas que estavam fechadas se abriram", diz B-Boy Andrezinho, que em 2006, na terceira edição do Red Bull BC One , foi o primeiro jurado brasileiro da Final Mundial.