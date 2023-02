Como a internet fez do breaking um fenômeno mundial

Quando o breaking se espalhou pelo mundo nos anos 80, quem não morava nos Estados Unidos tinha muita dificuldade para conseguir informações sobre a dança e toda cultura que a envolve. Mas daí veio a internet e tudo mudou. E as coisas aconteceram bem rápido, saca só:

01 1. O fim das fitas VHS

Antes da internet, uma das poucas maneiras de obter imagens de breaking era conseguindo alguma fita VHS. Essa não era uma missão fácil, como explica o B-Boy russo Yann: "Para conseguir fitas VHS, especialmente de B-Boys da Europa e dos EUA, você realmente precisava conhecer os caras e implorar pelas fitas, porque ninguém curtia ficar empresando. O negócio era tentar com os amigos." Na Finlândia, o B-Boy Focus trocava fitas pelo correio com os breakers de outros países, mas sempre "mantinha os dedos cruzados esperando que eles cumprissem suas promessas e devolvessem as fitas".

Em muitos países, breakers chegavam a esperar mais de um ano para ver as filmagens de um evento. "Teve uma vez que rolou uma jam no ano 2000, as imagens só chegaram até Paris em 2001 e na minha cidade, Lyon, a gente só foi ver em 2002", lembra Lilou, da crew Red Bull BC One All Stars . "E não ajudava o fato de que, naquela época, guardar informação só pra você era uma maneira de progredir."

Lilou lembra de quando demorava anos para conseguir imagens de eventos © Little Shao / Red Bull Content Pool

02 2. Conhecendo breakes no boca a boca

Antes da internet, os breakers só se conheciam se tivessem a sorte de ouvirem falar um nos outros – e era preciso saber pelas ruas onde a galera iria se encontrar pra poder colar nos eventos. A coisa ficou ainda mais difícil quando o breaking saiu de moda por um tempo, nos anos 80. "Da noite pro dia a cena desabou e parecia que ninguém mais dançava", explica Thomas Hergenröther, da Battle of the Year. “Acho que demorei uns seis meses pra ouvir falar de uma ou duas pessoas que dançavam, e em outra cidade. Nem sabia onde eles moravam, só ouvi os nomes."

Quando a internet chegou, de repente dançarinos do mundo todo passar a contatar Thomas regularmente: “Toda semana eu encontrava alguém na internet de um país diferente, era mágico.” Hoje, a maior dificuldade é manejar as mídias sociais a fim de se destacar entre tantos perfis, mas mesmo assim há B-Boys e B-Girls com milhares de seguidores capazes de mobilizar toda comunidade com um simples post.

03 3. Aprendendo breaking dentro de casa

Pra aprender breaking nos anos 80 e 90, só esperando alguém dos EUA vir dar aula no seu país – ou indo atrás do gringo pessoalmente. Hoje, existem cursos e até workshops online. E pra aprender com os OGs, é só assistir a alguma das centenas de entrevistas disponíveis – e rola até mandar mensagem pra eles para conseguir mais informações, de qualquer país, sem precisar pegar o passaporte e nem sair de casa.

Workshops e competições podem ser realizados online facilmente © Little Shao / Red Bull Content Pool

04 4. Bboyworld.com: um fórum que mudou tudo

Antes do YouTube e das mídias sociais, as discussões online sobre breaking aconteciam em fóruns, e o maior deles foi o bboyworld.com – primeira plataforma online que utilizou o poder da internet pra conectar a cena breaking do mundo todo. "Agora a gente tem o Facebook e muito mais", diz B-Boy Yann. "Mas antes todos os breakers acessavam o bboyworld porque todos os vídeos de breaking estavam lá."

05 5. Descobrindo talentos pelo mundo

Com a possibilidade de enviar vídeos de batalhas para a internet, abriu-se as portas para que eventos se tornassem mais conhecidos por meio da divulgação de trailers e filmagens de batalhas. Os promotores agora conseguiam descobrir breakers de alto nível em outros países e convidá-los para seus eventos só assistindo a esses vídeos. Muitos breakers tiveram seus nomes espalhados pelo mundo por meio de clipes deles que se tornaram virais dentro da cena.

B-Boy Omar teve um clipe feito por um fã que se tornou viral © Dean Treml / Red Bull Content Pool

“Alguém fez um compilados dos meu melhores momentos que acabou sendo postado no bboyworld.com”, conta Omar, vencedor da primeira edição do Red Bull BC One , em 2004. “O clipe viralizou e o Tyrone, do Notorious IBE, na Holanda, viu e me convidou para ir à Europa.” Katsu One teve uma experiência semelhante: “Quando ganhei uma batalha na Nova Zelândia, alguém enviou a filmagem para o bboyworld.com e fiquei famoso por causa disso.”

06 6. Sem segredos, mas com muito respeito

A internet também se tornou um ambiente convidativo para que breakers postassem vídeos de suas sessões de treinamento, já que as imagens agora equivalem a curtidas e seguidores – e talvez até um convite para competições. Mas nem sempre foi assim, como explica Jayrawk, da crew Style Elements: "Nós não crescemos com essa mentalidade, a gente achava que tinha que esconder as coisas, era tudo muito sigiloso. Agora todo mundo está nas redes sociais mostrando seu dia a dia e ninguém se importa.”

A internet forneceu à cena mais exposição, comunicação e compartilhamento de informações que a ajudaram a florescer. Para a nova geração de breakers, os benefícios são muitos, como destaca Pelezinho : “Quando a criançada começa a dançar, agora é só acessar a internet, encontrar informações, conversar com outros breakers e aprender rapidamente”. No entanto, apesar da acessibilidade, ele lembra aos jovens breakers que "nunca se esqueçam de respeitar a cultura e sempre lembrar do motivo pelo qual começaram a dançar breaking”.

B-Boy Pelezinho é um dos maiores nomes do breaking nacional © Fabio Piva / Red Bull Content Pool

